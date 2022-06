– Akkurat nå er frustrasjonen så stor i Kristiansand at det diskuteres i hvilken grad vi kan drive valgkamp.

Det sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland etter torsdagens oppvaskmøte i Oslo med Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

I møte ga han klar beskjed til partiledelsen om hvor dramatisk de siste dagene har vært for Arbeiderpartiet i Kristiansand.

Frykter neste valgkamp

Det var tirsdag bomben traff nye Kristiansand kommune med kraft. Da ble det klart at regjeringen tillater Søgne og Songdalen kommuner folkeavstemning om kommuneoppløsning.

Det fikk Arbeiderpartiet i landets sjette største kommune til å se ekstra rødt.

Skisland stilte spørsmål om regjeringssamarbeidet, og mener Ap lar seg presse for mye av Senterpartiet.

Nå frykter han at kommuneoppsplittingen vil bli et sentralt tema i valgkampen, og synes det er synd om dette skygger for det han mener er viktigere saker å løfte frem.

Her møter statsminister Jonas Gahr Støre lokallaget i Kristiansand i 2018. Den siste uken har forholdet blitt kjølig. Foto: Svein Sundsdal / nrk

Konstruktivt møte

Skisland har tidligere sagt at Arbeiderpartiet ikke er fornøyd med å bli tatt inn i forhandlingene uten å være klar over det.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet, vi vil kalle det at vi ble ofret. Det er ingen god måte å gjøre det på.

Han sier derimot at han opplevde møtet med Stenseng som konstruktivt og godt. Nå håper han at oppdragsbrevet til statsforvalter legger vekt på hva slags tjenestetilbud kommunen klarer å gi.

Han håper brevet også er tydelig på hva omkostningene vil bli, ikke minst for de mindre kommunene som dette vil gi større utslag på.

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) innkalte ordfører Jan Oddvar Skisland til «oppvaskmøte» på partikontoret torsdag. Her med Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen / VG

Støre-besøk

Ifølge både ordfører Jan Oddvar Skisland og partisekretær Kjersti Stenseng vil statsminister Jonar Gahr Støre ha møte med lokallaget i Kristiansand for å følge opp saken om folkeavstemning. Det er ennå ikke klart når det blir.

– Det er ikke bestemt konkret tidspunkt for det, jeg har sagt til Skisland og Kristiansand at jeg kommer når som helst. Statsministeren vil også ha møte med Skisland og lytte til dem, men akkurat når det blir må jeg komme tilbake til, sier Kjersti Stenseng til NRK.

Statsministerens kontor opplyser til NRK at statsminister Støre foreløpig ikke har planer om å komme til Kristiansand.

Solberg overrasket

Høyres Erna Solberg forteller til NRK at hun ble forbauset over nyheten.

Hun sier at dette medbringer fem år med usikkerhet rundt jobbene og hvor ansatte skal bli plassert, usikkerhet rundt tjenestetilbud og mye tid til omorganisering.

Høyre-leder Erna Solberg regjerte da Kristiansand ble til en storkommune. Hun er overrasket over denne ukens utvikling. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Dette går ut over satsingen på skole og eldreomsorgen og det å ha mer aktiviteter. Når man flytter fokuset til å forsette å jobbe med omorganiseringen og bruke fem år på eventuelt å gå tilbake til tidligere kommune, så betyr det egentlig fem tapte år.

Hun synes det er rart at Arbeiderpartiet er med på å skape usikkerhet rundt utviklingen av tjenestetilbud.

– Usikkerhet i så lang tid som dette legger opp til er kritisk i forhold til å være en attraktiv arbeidsplass og tilby gode tjenester. Man flytter fokuset vekk fra det som er viktigst nå.