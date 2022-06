Ap-veteran hardt ut mot Støre: – Uvirkelig

– Det har vært en opplevelse av uvirkelighet over at dette faktisk har skjedd, sier Henriksen til NRK.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen lover Søgne og Songdalen folkeavstemning om kommuneoppløsning.

Henriksen forteller om sterke reaksjoner innad i Arbeiderpartiet på Sørlandet. Enkelte medlemmer har i frustrasjon meldt seg ut av partiet. Noen har også meldt seg inn i sympati.

En rasende ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand har allerede stilt spørsmål om regjeringssamarbeidet.

– Dette er enda et signal som går i retning av at man bør vurdere om det er hensiktsmessig for Arbeiderpartiet om å være i regjering sammen med Senterpartiet.

Manglende kommunikasjon

Konkret ber Henriksen om at generalsekretær Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre kommer til Kristiansand for å møte lokal ledelse. Hun er oppgitt over at Ap lokalt ikke fikk noen forvarsel før nyheten sprakk i media.

– Jeg savner at det kommunale og regionale apparatet blir informert. Jeg er skuffet over at prosessen.

Det var i 2020 at Kristiansand, Søgne og Songdalen ble slått sammen til én storkommune. Innbyggerne i de to sistnevnte kommunene sa nei til sammenslåing under folkeavstemning, men ble overkjørt.

Siden sammenslåing har ildsjeler i den gamle kommunen Søgne jobbet intenst for å få på plass en folkeavstemning om å skille seg fra Kristiansand.

I desember ble en slik folkeavstemning nedstemt i Kristiansand bystyre.

Folkeaksjonen ga likevel ikke opp. Derfor sendt de et såkalt innbyggerinitiativ til regjering, og ble hørt.

Vil se fremover

Partisekretær Kjersti Stensberg (Ap) sier hun forstår skuffelsen i Kristiansand.

– Jeg har stor respekt og forståelse for de sterke reaksjonene som kommer lokalt. Dette er en vanskelig sak.

Partisekretær Kjersti Stenseng forstår at den lokale partiledelsen er frustrert. I morgen møter hun Kristiansands ordfører til oppvaskmøte. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Torsdag formiddag møter hun Kristiansands-ordfører, Jan Oddvar Skisland, i Oslo.

– Nå er jeg mest av alt opptatt av hvordan vi i fellesskap kan se framover og ha en god dialog, sier partisekretæren.

Leder i Agder Arbeiderparti, Cecilie Knibe Kroglund, sier at nyheten nådde dem samtidig som den kom ut i offentligheten.

– Vedtaket kommer til å hemme Kristiansand kommunes utvikling.

Kroglund stiller seg bak kritikken fra ordfører Skisland.

– Det er et vedtak som strider mot en demokratisk prosess. Det betyr at lokaldemokratiet i Kristiansand har blitt overkjørt.

Leder i Agder Arbeiderparti Cecilie Knibe Kroglund sier at det er nødvendig med en samtale om hvordan prosesser skal gå i regjeringen. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Hun sier at skaden som har oppstått er stor, og at det er alvorlig for regionen og Kristiansand kommune.

Tygd og spyttet ut

Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen kaller vedtaket «en ydmykelse av det lokale arbeiderpartiet» som han ikke har sett maken til.

– Ordføreren og Ap sine tillitsvalgte i Kristiansand har blitt så til de grader trampet på av partileder og statsminister Jonas Gahr Støre, mener han.

Lokallagsleder i Kristiansand, Helge Stapnes. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Styreleder Helge Stapnes i Kristiansand Arbeiderparti stiller seg bak uttalelsene til Udjus.

– Jeg føler meg tygd og spyttet ut igjen. Vi skal ikke gå stille i dørene, men skal gjøre det på en konstruktiv måte.