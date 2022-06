– Dette har vi jobbet natt og dag for i to år. Vi har jobbet beinhardt, og nå har vi endelig klart det.

Det sier Sigurd Berg Aasen i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

Tirsdag lovet regjeringen Søgne og Songdalen folkeavstemning om kommuneoppløsning i 2023.

Aasen sier at de ikke gir seg før de har folkeavstemningen i boks, og det står svart på hvitt at Søgne skal gjenoppstå som en egen kommune.

Det er en ufattelig glede på vegne av flertallet i Søgne.

Det kommer derimot an på om de har folket med seg. Dersom folkeavstemningen viser at folk flest vil forbli i Kristiansand kommune så gir aksjonsgruppa seg.

Frykter dårligere tjenester

Saken har skapt store reaksjoner i det politiske miljøet tirsdag.

Ap-ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) sier at prosessen har vært kjørt uten at lokalpartiet har vært involvert.

De oppfatter dette som et stort tillitsbrudd og et brudd på Hurdalsplattformen.

Ap-ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) sier at han synes det er veldig grovt, og at det ikke vises respekt for lokaldemokratiet.

– Vi vet at senterpartiet har presset veldig hardt på, og jeg kan ikke forstå i forhold til lokaldemokratiet at dette er riktig måte å gjøre det på. Jeg blir overrasket over at Ap lar seg presse, men det er tydelig at det har vært så viktig for senterpartiet at de nærmest har stilt et ultimatum for å få dette gjennom.

– Dette er enda et signal som går i retning av at man bør vurdere om det er hensiktsmessig for arbeiderpartiet om å være i regjering sammen med senterpartiet.

Frykter barn blir taperne

Leder i Kristiansand Unge Høyre Siri Heimdal Knudsen, mener en oppløsning vil gå ut over de kommunale tjenestene og ramme de som trenger dette mest.

– De som kommer til å merke dette på kroppen er barna som trenger sterke lag rundt seg, barnevernsbarn, skolebarn som trenger ekstra oppfølging og flere.

Hun mener Søgne kommune ikke klarer å levere godt nok som selvstendig kommune, men at Kristiansand kommune har klart dette.

– Jeg synes det er fint å si at jeg kommer fra Søgne, men det er ikke så fint å si at jeg kommer fra en kommune som ikke kan hjelpe de som trenger det.

Leder i Kristiansand Unge Høyre føler seg overkjørt, og tror at bystyret gjør det samme. Foto: Privat

Delte meninger blant beboere

Anne Lise Riseng bor i Søgne, og er kritisk til at det nå blir en folkeavstemning.

Hun har tidligere vist misnøye rundt aksjonsgruppa sin innsamling av underskrifter.

– Jeg er skuffet, forbauset og stiller meg undrene til at de øverste myndighetene ikke respekterer et vedtak i bystyret. Jeg synes at når vi har valgt noen inn der, må vi stole på dem, sier hun.

Beboer i Søgne, Anne Lise Riseng, tror det er mange som tenker det samme som henne, men som ikke tør å si det høyt. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Innbyggere er positive

Flere innbyggere i Søgne NRK har pratet med er fornøyde med at det blir folkeavstemning.

– Jeg vil gjerne tilbake igjen, men man vet jo aldri. Jeg håper det blir slik, sier Kalle Andresen.

Karen Marie Orthe synes folkeavstemningen er en god ting. Det samme er Silje Spikkeland.

– Det er godt at folket får bestemme og får lov til å avgi sin stemme. Jeg er veldig positiv til dette og synes at det er gode nyheter, sier Spikkeland.

Beboer i Søgne Silje Spikkestad, synes det var bedre når Søgne var en selvstendig kommune. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK