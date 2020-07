– At folk velger å dra til Sørlandet betyr en økt belastning for oss, sier beredskapssjef i Lillesand, Geir Jenssen.

Den siste tiden har norske myndigheter anbefalt nordmenn å feriere i eget land.

Nå er ferien her. Og gjestehavner og feriesentre langs kysten fylles opp.

En heldig telter fant kremplassen på Kristiansand feriesenter. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Sørlandet er stappa

– Vi hadde egentlig tenkt oss en tur til Sverige, men på grunn av korona valgte vi norskekysten, sier Kine Berget i gjestehavna i Lillesand.

Også hotellene merker trykket fra reiseklare nordmenn.

– Sørlandet er rimelig stappa, bekrefter Geir Økland hos hotellkjeden Nordic Choice.

Hotellbransjen på Sørlandet melder om rundt 90 prosent belegg i juli.

Kald natt

Utenfor et telt på Kristiansand feriesenter står Mona Ulvestad med kaffekoppen i hånda.

– Egentlig skulle vi vært på Kreta, men nå prøver vi telttur på Sørlandet i stedet, sier hun.

– Det var kaldt om natta, og vi klarte ikke å sette opp teltet, for det blåste også, smiler hun.

Men kald vind er ikke den største bekymringen i år.

Mona Ulvestad byttet ut Kreta med Kristiansand feriesenter Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Korona er fortsatt blant oss

Beredskapssjefen i Lillesand minner om meteren.

– Jeg er positivt bekymret. Nå kommer folk, og da må vi gjøre alt vi kan for at folk skal ta ansvar.

Beredskapssjef i Lillesand, Geir Jenssen, sier han er positivt bekymret over alle turistene. Foto: Lillesand kommune

Fylkeslegen i Agder, Anne-Sofie Syvertsen, er mest bekymret for at smitten skal spres mellom unge, friske mennesker.

– Jeg er kjemperedd for dette med smitte på utesteder hvor det er vanskelig å drive oppsporing.

Hun sier sannsynligheten er stor for at det oppstår klyngesmitte på Sørlandet. Men også for at man klarer å avgrense det til en klynge.

Fylkeslege i Agder, Anne-Sofie Syvertsen, frykter at smitten skal spres på utesteder. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Vi er vant til sommerturister

Tilbake på Kristiansand feriesenter forteller daglig leder Kristin Oterholt Vårdal om økning fra i fjor.

– Det har tatt helt av med bookinger i skoleferien. Mange prøver camping for første gang, og lurer på hvordan de skal gjøre det.

Kristiansand feriesenter har flere bookinger enn i fjor, sier daglig leder Kristin Oterholt Vårdal. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Beredskapskoordinator i Arendal, Hans Birger Nilsen, later til å ta situasjonen med knusende ro.

– Vi er vant til sommerturister, de store kommunene kan jo takle det.

Han minner om at de under Arendalsuka i fjor hadde 60.000 mennesker i sentrum.

– De tallene når vi ikke i år, spår han med stor overbevisning.

– Nå er det opp til turistene

I Lillesand har de aldri hatt så mye folk før fellesferien som nå. Sist helg var det 21.000 registrerte mobiltelefoner i kommunen, en dobling av normalen.

– Vi hører allerede at folk har problemer med å ta seg en tur inn til sentrum for å spise lunsj, fordi de ikke finner båtplass i sentrum. Det har vi aldri opplevd før, sier ordfører Einar Holmer-Hoven (H).

Ordfører Einar Holmer-Hoven i Lillesand sier folk ikke finner båtplass i sentrum. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Kommunene har gjort det de kan, nå er det opp til turistene, avslutter fylkeslegen.