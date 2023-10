Tror ikke Sørlandsbanen vil overleve

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Forsker og togpendler, Anders Langeland, mener at Sørlandsbanen vil bli nedlagt innen 10 år på grunn av bedre veier.

• Sørlandsbanen har mistet en tredel av passasjerene de siste ti årene, med bare 350 000 passasjerer i 2021.

• Langeland mener at togselskapet trenger 1,5 millioner passasjerer årlig for å drive lønnsomt, men tallet er nå halvert.

• "Genistreken", en sammenkobling med Vestfoldbanen, kunne ha reddet togstrekningen, men planene har ikke blitt fulgt opp.

• Seniorrådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, mener at kampen om bedre veier ikke har hindret satsing på toget.

Det britiske selskapet Go Ahead, som har drevet Sørtoget siden 2019, ønsker ikke å kommentere nedgangen i trafikktallene.

NRK møter Langeland på Kristiansand stasjon der toget til Stavanger akkurat har sklidd inn på området.

Det synet kjenner han godt.

– Jeg har pendlet med toget herfra i årevis. Men det er dessverre dystre framtidsutsikter for Sørlandsbanen.

Langeland har forsket på samferdsel og jernbane ved Universitetet i Stavanger i over 20 år.

Toget har vært pendleveien hans til og fra jobb i hele perioden.

Nå er han pensjonert, men følger svært godt med på utviklingen.

– Ropet fra denne landsdelen har i alle år vært vei, vei, vei. Det ser vi resultatet av nå. Det er snart slutt på passasjertog i sør, tror han.

Han har pendlet med toget i 20 år. Nå tror samferdselseksperten av det går mot slutten for Sørlandsbanen. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Taper mot nye veier

For de siste ti årene har Sørlandsbanen fra Stavanger til Oslo, via Kristiansand, mistet en tredel av passasjerene.

I 2019 reiste over en million passasjerer med tog her. I fjor var tallet 680 000 reisende. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

På det verste, i 2021, var det bare 350 000 som brukte toget her.

Langeland sier banen er i dårlig stand med en snittfart på rundt 70 km/t. Moderne tog går gjerne tre ganger så fort.

– Med stadig bedre veier og ingen satsing på toget dør denne jernbanestrekningen i løpet av 10 år, sier Langeland.

Avdelingsleder Silvia Johann Olsen ved Transportøkonomisk institutt er enig i at togstrekningen har store utfordringer med å klare seg.

– Reisetiden for bil er blitt veldig mye kortere med stadig mer sammenhengende motorvei langs Sørlandskysten. For mange blir det da fristende å velge bil eller buss fremfor toget.

Avdelingsleder Silvia Johann Olsen ved Transportøkonomisk institutt sier stadig bedre veier langs Sørlandskysten gjør det vanskelig å få nok togpassasjerer. Foto: Nils Kare Nesvold

Hun sier en del av de som velger å bruke Sørlandsbanen i dag kanskje vil fortsette med dette uansett. De kan være togentusiaster, ha grønne holdninger eller rett og slett ikke har bil.

Men spørsmålet er om de er mange nok til å holde liv i jernbanestrekningen?

Langeland tror ikke det.

– Togselskapets regnestykke innebar at de må ha 1,5 millioner passasjerer årlig for å drive lønnsomt. Tallet er nå nede på under det halve.

– Toget er viktig

NRK fortalte nylig om nye kutt i togavganger flere steder på Sørlandsbanen.

Leder av interesseorganisasjonen, Jernbaneforum Sør, Rune Hagestrand tror dette kan være begynnelsen på slutten for strekningen.

– Toget taper konkurransen mot vei. Den enkleste måten myndighetene kan kutte i reisetid på er å kutte ut stasjoner, sier han.

Passasjer Kristin Maaseide fra Kristiansand er klar for en ny togtur til Oslo. Hun syns det er beklagelig hvis togtilbudet svekkes eller forsvinner.

Toget er mer lettvint og faktisk billigere enn bilkjøring til Oslo, mener passasjer Kristin Maaseide fra Kristiansand. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Dette toget er viktig for meg, og det er lettvint. Man kommer seg fra sentrum til sentrum uten ekstra transport.

Hun sier det også billigere enn bil hvis man regner med parkering i Oslo.

Vegar Strømø er en annen flittig bruker av Sørlandsbanen. Han har akkurat gått av toget etter en tur fra Stavanger.

– Det er trist hvis dette forsvinner. Jeg liker reisemåten. Det å sitte å oppleve flott natur, gjerne med en podkast på øret.

Strømø frykter dårligere reisetilbud for de som ikke har bil. Og understreker at fly oftest er dyrere enn tog.

Vegar Strømø foretrekker togreiser, og syns det er trist hvis Sørlandsbanen trapper ned. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Kun ropt på vei

Det er kun en ting som kunne ha reddet togstrekningen fra den sikre død, mener ekspertene. Løsningen koster 22 milliarder.

Den omtales gjerne som «Genistreken», en sammenkobling med Vestfoldbanen. Gevinsten er én times kortere reisetid.

Planene har vært diskutert frem og tilbake i over 30 år. Store områder i Agder og Telemark vært båndlagt for å gi plass til en sammenkobling.

I høst kom nådestøtet, mener mange. For første gang var det ikke satt av penger til dette i forslaget til statsbudsjett.

– Politikere og særlig NHO i sør har ropt ensidig på vei, vei, vei. Når det gjelder å satse på jernbane har det bare vært ganske tamt. Da nytter det ikke, sier Anders Langeland.

Sørlandsbanen Foto: Go-Ahead Ekspander/minimer faktaboks Sørlandsbanen er 549 kilometer lang og strekker seg fra Drammen til Stavanger.

Det er 45 stasjoner og holdeplasser langs strekningen.

Sørlandsbanen driftes av Go-Ahead Nordic.

Togselskapet tok over driften fra Vy (tidligere NSB) 15. desember 2019.

Sørlandsbanen følger en indre trasé over Kongsberg, Bø i Telemark og gjennom Indre Agder fram til Kristiansand.

Videre vestover går banen på tvers av de mange dalførene i Agder før den kommer ut til kysten i Egersund og går over Jæren nordover til Stavanger.

Kilde:Bane Nor

Silvia Johann Olsen ved Transportøkonomisk institutt er enig i at fokuset på bedre veier nok har rammet toget. Men hun tror uansett at «Genistreken» kommer for seint.

– For 20 år siden hadde dette gjort toget mer attraktivt. Men i mellomtida har veiene blitt enda raskere, og veiutbyggingen bare fortsetter, sier hun.

– Vei hindrer ikke jernbane

Seniorrådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, forstår ikke kritikken fra Langeland.

Han tror ikke kampen om bedre veier har hindret satsing på toget.

– Hadde vi vært mindre engasjert i veiutbygging hadde vi ikke fått mer jernbane. Vi hadde bare fått mindre vei, sier Madsen.

Madsen mener landsdelen har vært samlet om sammenkoblingen, uten at sentrale myndigheter har fulgt opp.

Trond Madsen i NHO, Agder avviser kritikken om for mye veifokus. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Satses på Sørlandsbanen

Det britiske selskapet Go Ahead som har drevet Sørtoget siden 2019 ønsker ikke å kommentere dalende trafikktall.

Og på spørsmål om frykt for en nedlegging, får NRK dette svaret fra administrerende direktør, Emil Eike.

– Vi i Go-Ahead Norge jobber knallhardt hver eneste dag for å levere et best mulig tilbud til kundene våre, under de gjeldende rammebetingelsene. De som jobber i den operative driften gjør en fabelaktig jobb.

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i samferdselsdepartementet (Ap) er ikke enig i at Sørlandsbanen har dystre utsikter.

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i samferdselsdepartementet (Ap)mener det satses på Sørlandsbanen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har sett en positiv utvikling på passasjertallene så langt i år. Det pågår en omfattende fornyelse av kontaktledning på strekningen. Videre er det planlagt sporfornyelse, arbeid med flomsikring, drenering og fornyelse av tunneler.

– Med andre ord – det satses faktisk på Sørlandsbanen, sier Kroglund.