Tørum ferdig i Arendal Fotball

Ifølge pressemeldingen har Arendal Fotball og trener Knut Tørum sammen blitt enige om å avslutte samarbeidet.

Mattias Andersson fra Flekkerøy-laget Fløy er ansatt som ny hovedtrener med umiddelbar virkning. Første trening for den nye treneren blir allerede på tirsdag.

Tørum har en tre års kontrakt som egentlig varer ut denne sesongen.

– Viktig brikke

Tørum overtok som trener for A-laget i juni 2014. Da lå Arendals-laget nederst på tabellen i 2. divisjon.

Knut Tørum er ferdig som trener for Arendal Fotball. Foto: Vigdis Wågø / NRK

For øyeblikket ligger Arendal Fotball på 15. plass, som er den nest siste i 1. divisjon. Sørlands-lagene Start og Jerv er også i den samme ligaen, for øvrig på en 3. og 14. plass.

Sportslig leder i klubben Geir Fone sier i en pressemelding at Tørum har «bidratt til å profesjonalisere hele det sportslige opplegget rundt A-laget og ført klubben opp på et nytt nivå», men at de har konkludert med at de ønsker seg ny trener.

– Knut har vært en veldig viktig brikke i utviklingen av Arendal Fotball. Etter en samlet vurdering har klubben konkludert med at vi ønsker fornyelse på trenersiden. Dette har vi informert Knut om. Med dette som utgangspunkt har partene blitt enige om at det i denne situasjonen er mest hensiktsmessig å avslutte samarbeidet nå, sier Fone.

Ung og lovende

Mattias Andersson har på kort tid snudd den negative utviklingen i Fløy og fått laget til toppen av 3. divisjon.

Andersson har fått kontrakt med Arendal ut 2019-sesongen.

Mattias Andersson fra Flekkerøy-laget Fløy er ansatt som ny hovedtrener. Foto: NRK

– Mattias er en ung, lovende og målrettet trener som har klare oppfatninger om hvordan han ønsker at laget og klubben skal fremstå. Vi føler oss trygge på at han vil bygge videre på det grunnlaget som er skapt i Arendal Fotball og bidra til å løfte klubben ytterligere, sier Fone i pressemeldingen.

Arendal Fotball betaler et sekssifret beløp til Fløy for å kjøpe ut Mattias Andersson, ifølge TV2. Om kort tid kunne han gått gratis til klubben.

NRK har kontaktet Knut Tørum for kommentar, men har ikke lykkes i å få svar.