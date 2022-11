Styret i Foreningen for barnepalliasjon trekker seg

Det bekrefter foreningen i en pressemelding. Fædrelandsvennen omtalte saken først.

NRK kjenner til at det skal ha vært uenigheter mellom styreleder Lisbeth Andersen og Pedersen den siste tiden. Pedersen avviser at det har vært internt bråk i styret.

Andersen skal ha trukket seg som styreleder tidligere denne uken. NRK har foreløpig ikke fått svar fra Andersen.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) er under gransking for hvordan de har brukt de 90 millionene de har fått fra staten til Andreas Hus.

NRK avslørte i oktober at foreningen som står bak det nye senteret har brukt store summer på TV-reklame, designmøbler og PR-konsulenter.

De har blant annet sponset håndballaget Vipers med minst 680.000 kroner.

Granskingsrapporten kommer før jul.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Ville legge ned

Det nye styret skal velges på ekstraordinær generalforsamling 11. desember, ifølge pressemeldingen fra foreningen.

FFB står bak Andreas Hus i Kristiansand. Barnehospicet skulle etter planen ha åpnet dørene for alvorlig syke og døende barn i januar.

For en måned siden ble det kjent at senteret legges ned før det i det hele tatt har åpnet. Årsaken er at regjeringen har fjernet den øremerkede støtten på 30 millioner kroner i året.

Nå er likevel planen å åpne senteret, til tross for at hele styret har trukket seg. Det opplyser Pedersen til Fædrelandsvennen.