– Jeg har mistet et barn, men dette er den nest tristeste dagen jeg har opplevd, sier generalsekretær Natasha Pedersen i en pressemelding.

Andreas Hus, et senter for alvorlig syke og døende barn, skulle åpne dørene for de første familiene i januar.

NRK avslørte nylig at foreningen som står bak det nye senteret har brukt store summer på TV-reklame, designmøbler og PR-konsulenter.

Foreningen har blant annet brukt statlige penger på en sofa til 80.000 kroner og en stol til 40.000 kroner. Møblene er kjøpt til foreningens private leilighet.

De har også sponset håndballaget Vipers med minst 340.000 kroner. Helsedirektoratet har varslet at de vil granske pengebruken.

– Regjeringen reagerte nesten umiddelbart med å henge kuttet på denne saken, og flere rødgrønne politikere har brukt NRK-saken som begrunnelse og unnskyldning, heter det i pressemeldingen.

Skulle ha åpnet i januar

Andreas Hus, et barnehospice, skulle ha åpnet dørene i januar.

– Jeg har viet hele livet mitt til dette prosjektet, men kuttet fra regjeringen gjør det umulig å drive seriøst. Vi har ansatt dyktige og engasjerte fagfolk, som skal ta seg av døende og alvorlig syke barn. Dette er en svært sårbar gruppe, sier Pedersen i pressemeldingen.

Hun skriver videre at familier fra hele landet ønsker tilbudet.

– Nå må vi knuse det håpet.

Ifølge pressemeldingen er det regjeringens forslag om å kutte øremerkede midler som er bakgrunnen for at de nå legger ned.

Det vil ikke være mulig å drifte barnehospicet uten øremerkede penger fra staten, konkluderer foreningen.

– Det er umulig å drive et barnehospice på søkbare prosjektmidler. Det krever forutsigbarhet og politiske signaler vi kan stole på, sier hun.

Skal granske pengebruken

I midten av november skal Helsedirektoratet ha et stedlig tilsyn hos Foreningen for barnepalliasjon i Kristiansand.

Der skal de blant annet ta stikkprøver av regnskapsbilag.

Pedersen skriver at hun ser frem til å gå gjennom hva pengene er brukt på.

– Vi vil også diskutere med dem hva de legger i at ordningen er tillitsbasert, etter at vi hvert år har levert og fått godkjent hundre sider lange rapporter og detaljerte regnskap. Om alle organisasjoner i Norge, som totalt mottar 1,5 milliarder i lignende årlig støtte, ikke kan stole på tydelige svar og godkjenninger fra direktoratet, har Norge et enormt stort problem, sier Pedersen.

I pressemeldingen skriver styret også at de vurderer fremtiden for foreningen.

– Vi må vurdere skikkelig og seriøst hva vi gjør neste året. Regjeringen har også fjernet øremerkingen til organisasjonen på 2,5 millioner kroner. FFB er en organisasjon som har løftet barnepalliasjonsfeltet, i folks bevissthet og på den politiske agendaen. Vi har vært en kraftfull lobbyist for mer støtte til hele feltet, sier styreleder Lisbeth Andersen.