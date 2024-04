Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Antallet akutte ambulanseoppdrag har økt over hele Norge, med en økning på 90 prosent på Sørlandet og 180 prosent i Østfold fra 2012 til 2022.

Ambulansearbeider Lars Vereide mener økningen delvis skyldes at frykten for å gjøre feil er større enn troen på faglige vurderinger.

Han mener det kjøres mange unødvendige oppdrag til pasienter som kunne klart seg med en tur til fastlege eller legevakt, og at helsekompetansen i befolkningen må økes.

AMK må svare alle telefoner innen ti sekunder, og går ut ifra en indeks for medisinsk nødhjelp som avgjør hvor alvorlig meldingen er.

Helsedepartementet er kjent med aktivitetsøkningen i ambulansetjenesten og jobber med en stortingsmelding om de akuttmedisinske tjenestene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi kjenner daglig på en frykt for at vi er opptatt med noe «tøv» samtidig som det skjer en alvorlig hendelse et annet sted, sier Lars Vereide.

Han er ambulansearbeider og klinikktillitsvalgt for Fagforbundet i klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus.

De siste årene har antallet akutte ambulanseoppdrag økt over hele landet. På Sørlandet har økningen vært på 90 prosent fra 2012 til 2022. I Østfold er økningen enda større, med hele 180 prosent.

Se oversikt over hvordan økningen har vært andre steder lenger ned i saken.

Det var Fagbladet som omtalte denne saken først.

En sak for legevakten?

Ambulansearbeider Lars Vereide mener noe av økningen skyldes at iveren etter å ikke gjøre feil er større enn troen på faglige vurderinger.

– Det gjøres en formidabel jobb fra AMK-ansatte med å sile og sortere henvendelser hver dag. Til tross for dette kjører vi fryktelig mange unødvendige oppdrag til pasienter som kunne klart seg med en tur til fastlege eller legevakt, sier han.

Han mener befolkningen trenger mer kunnskap om helse.

– Folk må «oppdras» litt med tanke på hvor de skal ringe når. Er dette en sak for fastlegen, legevakten eller 113?

Lenger ned i saken kan du lese når du bør ringe hvor.

Ringer for flåttbitt

Lars Vereide får støtte av Kristin Stålesen Berge som er tillitsvalgt for Fagforbundet ved AMK-sentralen på Sørlandet.

– Mange ringer oss fordi de ikke vet at det finnes et nasjonalt legevaktnummer 116 117. Det er også ofte lang svartid på legevakta, sier Berge.

Tillitsvalgt ved AMK-sentralen Kristin Stålesen Berge sier de ansatte der står i en krevende jobb. – Jeg er imponert over den jobben som gjøres, sier hun. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Hun forteller at antallet unødvendige telefoner og utrykninger er spesielt høyt i ferier når folk beveger seg opp på fjellet og ut på sjøen.

Da har AMK, ifølge Berge, blitt oppringt av folk som har fått gnagsår på fjellet og sliter med å komme seg ned igjen.

Eller andre som har forstuet ankelen på kjørbar vei og ringer 113 i stedet for å få skyss av pårørende.

– Vi har også de som ringer fordi de har fått flått. De har aldri sett en flått før og lurer på hva de skal gjøre, sier Berge.

Når skal du ringe hvor? Ekspander/minimer faktaboks Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksempel være ved ulykker, alvorlig sykdom eller livstuende situasjoner.

Ring legevakta på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Ring fastlegen dersom det ikke er akutt og fastlegen er tilgjengelig. Kilde: Helsedirektoratet.no

Må svare innen ti sekunder

Lars Vereide i Arendal kan også fortelle om oppdrag av den «kuriøse» sorten.

– Vi har rykket ut på akuttoppdrag meldt som pustebesvær. Når vi kommer fram viser det seg å være tett nese og at pasienten har gått tom for otrivin.

– Hva mener du må gjøres for å snu trenden?

– I tillegg til økt helsekompetanse i befolkningen, må de dyktige fagfolka våre i AMK sikres mer tid og større mulighet til å bruke sin faglige kompetanse. Legevaktsentralene må også oppbemannes slik at telefonene besvares raskere.

Lars Vereide forteller at da han startet som ambulansearbeider i Lillesand i 2001 tok det ni måneder før han hadde sin første akutt-tur med blålys. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Frykten for å gjøre feil

AMK må svare alle telefoner innen ti sekunder, og går ut ifra en indeks for medisinsk nødhjelp som avgjør hvor alvorlig meldinga er.

En rekke ulike kriterier avgjør om oppdraget regnes som akutt (rød), hast (gul) eller vanlig (grønn).

Lars Vereide som også har jobbet ti år på AMK-sentral mener denne indeksen nå tillegges for mye vekt.

Han får støtte fra Kristin Stålesen Berge i AMK-sentralen på Sørlandet.

Hun sier ansatte på AMK er redde for å gjøre feil.

– Frykten for å gjøre feil, «gå imot indeks» og tidspress gjør at jeg selv sender ut ambulanser for ting som jeg kanskje tenker er unødvendig bruk av ressurser.

Har du noen gang ringt 113 når du ikke burde? Ja, dessverre! Nei, jeg har selvsagt aldri ringt dit uten grunn. Vis resultat

Følges mer slavisk

Kompetansesenteret KoKom bidrar til å utvikle og sikre høy kompetanse i nødmeldetjenesten i hele landet.

Leder i KoKom Guttorm Brattebø sier det har blitt mer vanlig å bruke indeksen mer slavisk de siste årene.

Han tror noe av grunnen til dette er at statsforvaltere er veldig opptatt av om indeks er fulgt i tilsynssaker.

– Da har det gjerne vært slik at alt er i orden dersom indeks har blitt brukt, sier Brattebø.

Jobber med stortingsmelding

Helsedepartementet sier til NRK at de er kjent med at det er en aktivitetsøkning i ambulansetjenesten og AMK som er større enn befolkningsøkningen skulle tilsi.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier regjeringen er i gang med en stortingsmelding om de akuttmedisinske tjenestene.

Statssekretær i Helsedepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) sier de har fått flere gode innspill til stortingsmeldinga som de vurderer. – Men det er for tidlig å si noe om tiltak. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi er helt enig i at fagfolkene som betjener medisinsk nødmeldetjeneste, det vil si AMK og legevaktsentraler, må ha mulighet til å bruke sin fagkompetanse og gjøre de rette vurderingene slik at pasientene får god helsehjelp på riktig nivå, sier Bekeng.