Stoppes på grensen til Vest-Sahara – ønsker å sette søkelyset på menneskerettigheter

De unge politikerne har blitt stoppet av myndighetene og er nå fulgt av en militærkolonne og en rekke sivile politibiler der de kjører.

– Det er klart det er ubehagelig å de rundt seg, og det har vært flere situasjoner som har vært skremmende, Helland.

Skremmende opplevelser

Helland forteller at den mest skremmende opplevelsen var da de kjørte alene mellom fjell og ørken.

– Plutselig kom det en stor sort bil, med en mann i dress som på en hissig måte prøvde å få vår legitimasjon.

Helland sier at det er en ubehagelig følelse å vite at uansett hvor de går og er, har myndighetene kontroll på dem.

En tverrpolitisk gruppe med ungdomspolitikere fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne har flere ganger forsøkt å komme seg fra Marokko til Vest- Sahara, men har blitt stoppet av marokkanske myndigheter på grensen.

– Vi har lenge hatt et tverrpolitisk engasjement for okkuperte Vest-Sahara på Sørlandet. Jeg finner det veldig givende at vi sender en tverrpolitisk delegasjon for å sette søkelyset på saken, sier Theodor Barndon Helland, stortingskandidat for Vest-Agder Frp.

Tverrpolitisk engasjement

Ungdomspolitikerne ønsker å sette søkelyset på konflikten i landet, ønsket om selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara og en rettssak mot menneskerettighetsforkjempere i Vest-Sahara.

– Reisen vår viser hvilket bredt tverrpolitisk engasjement det er for å stoppe Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, sier Lyder Johan Ovesen, bystyrerepresentant i Kristiansand Arbeiderparti.

– Vi ønsker å reise ned for å opplyse om, og belyse konflikten i Vest-Sahara. Det sies å være en glemt konflikt, samtidig som det er Afrikas siste koloni, sier Elisabeth Garlie Udjus. Hun er stortingskandidat i Vest-Agder MDG.

Tar omveier

– Politimennene som stopper dem kommer med alle mulige begrunnelser for hvorfor de ikke kan komme inn i Vest-Sahara og de har fått ordre om å ikke slippe dem gjennom, sier leder i støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen.

Erik Hagen, leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara Foto: Pressefoto

Hagen sier at ungdommene får høre at de er hjertelige velkommen inn i landet, men ikke akkurat inn i denne byen, så de må ta en omvei og reise inn i en annen by.

– Målet til ungdommene er å få slippe inn og snakke med folket i Vest- Sahara om situasjonen og den pågående rettssaken mot menneskerettighetsforkjempere, avslutter Hagen.