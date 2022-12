– Viggo, jeg vil si unnskyld for den uretten du måtte tåle.

Justisministeren begynner dagens pressekonferanse med å snakke direkte til Viggo Kristiansen.

– Du har forsøk å si ifra. Du har hevdet din uskyld, men du har ikke blitt hørt, fortsetter hun.

– Hvis Lagmannsretten avsier en frifinnende dom så er dette en av de største rettsskandalene i Norges historie i nyere tid, sa justisministeren etter at statsadvokaten la ned påstand om å frifinne Viggo Kristiansen i oktober.

Oppretter uavhengig granskingsutvalg

På dette tidspunktet ville ikke ministeren kommentere saken videre, men varslet allerede da gransking av Baneheia-saken.

I dag gjentok ministeren dette.

– Som rettsstat må vi lære av våre feil. Derfor vil regjeringen sette inn et uavhengig granskingsutvalg. Vi vil finne årsaken til at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt.

BEKLAGER: – Ord blir fattige i en sånn sammenheng, sier justisminister Mehl. Foto: Terje Haugnes / NRK

Forsvarer for Viggo Kristiansen, Bjørn Gulstad, sa tidligere i dag at han forventet at ministeren ville komme med en beklagelse, slik som daværende justisminister Knut Storberget gjorde i 2008 etter frikjennelsen av Fritz Moen.

Det har hun nå altså gjort.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for deg. Hvordan det må ha vært å oppleve og gjennomgå straffeforfølgning, og gjennomføre en så lang forvaringsdom for forhold du nå er frifunnet for, sier hun.

Igjen kaller hun saken kanskje norgeshistoriens største rettsskandale.

– Det er en mann som står i sentrum av dette som har sittet mange, mange år i fengsel for noe han nå er frifunnet for. Det er vanskelig å sette seg inn i hvor forferdelig det må ha vært, og det har åpenbart preget hans liv og alle rundt han. Derfor mener jeg det er helt riktig at regjeringen beklager, sier Mehl.

– På en dag som denne tenker jeg først og fremst på Viggo Kristiansen, og hans nærmeste for den uretten som er begått mot han, legger ministeren til.

Flere beklagelser

Politimesteren i Agder Kjerstin Askholt beklager hvordan politiet har håndtert Baneheia-saken i Kristiansand fra 2000. Viggo Kristiansen er nå offisielt frikjent for drap og voldtekt som han sonet 21 år i fengsel for.

– Riksadvokatens innstilling i oktober var veldig klar og tydelig. Vi beklaget den gangen sterkt og dypt, og jeg kan i dag gjenta det. Ord blir litt fattige i en slik sammenheng, men jeg gjentar gjerne beklagelsen en gang til, sier politimesteren i Agder, Kjerstin Askholt til NRK.

Askholt sier det nå er viktig at de går inn i granskingen som skal i gang og som blir eksternt ledet.

– Det mener jeg er helt rett. Og vi må bidra alt vi kan for å få så gode svar som mulig på hvordan dette kunne skje og for framtiden for å lære av det, sier hun.

Skjedd en revolusjon

Tidligere i oktober kom Askholt ut med en beklagelse til Kristiansen på vegne av Agder-politiet. Nå sier hun at politiet vil stille seg åpne til hvordan granskingen legges opp.

– Vi er på alle måter enige om å lære av dette.

– Hvordan vil politiet i Agder i dag fortsette å ta lærdom av denne saken?

– Det har skjedd en revolusjon innenfor etterforskningsfaget i etterkant av Baneheia. Det skal vi være glad for. Vi skal nå sette oss ned og undersøke ytterligere ting vi kan lære av dette, for at slike saker ikke skjer igjen, sier Askholt

Frikjent etter 21 år i fengsel

– Jeg godtar dommen, sa Kristiansen kort og så bort på familien da dommeren hadde lest opp avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett i dag.

Ettersom Riksadvokaten i oktober ba om frifinnelse, var det ingen hemmelighet hva dommer Tonje Vang kom til å konkludere med.

Kristiansen er nå offisielt frikjent for drap og voldtekt som han har sonet 21 år i fengsel for.

– Granskingen må vurdere hvor i prosessen det har sviktet, sa dommer Tonje Vang i avgjørelsen.

– I dag starter resten av livet mitt

Kristiansen var ikke selv på pressekonferansen hvor frifinnelsen ble kjent. Forsvarer Bjørn Andre Gulstad sier at han har et sterkt behov for avstand til pressen.

I stedet leser han opp et innlegg på vegne av Viggo Kristiansen:

– 19. mai 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet. Deres etterlatte har siden måttet leve med en sorg og en smerte som er mye verre enn den krenkelsen og påkjenning det har vært for meg å sone 21 år i fengsel for en forbrytelse jeg ikke begikk. Selv med den smerte og avmakt jeg har levd med siden pågripelsen og senere domfellelse, så klarer jeg å se hvor opprivende det må ha vært for de etterlatte å bli fortalt at den ene av de to dømte gjerningsmennene likevel ikke var skyldig.

Samtidig ber Kristiansen om forståelse for at han ikke kunne leve med en feilaktig dom.

– Alt som har blitt etterforsket siden gjenåpningen av saken har vist det jeg hele tiden har hevdet: Jeg hadde ingenting med ugjerningen i Baneheia å gjøre.

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år som følge av feilvurderinger av politiet, påtalemyndighet, domstol og gjenåpningskommisjonen.

Viggo Kristiansen og faren vinket på vei ut av Ila fengsel sommeren 2021. Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN/NRK

Kristiansen skriver i innlegget at det i stor grad er innsats fra privatpersoner og engasjerte advokater som førte til gjenåpning av saken.

– Jeg er dem alle evig takknemlig.

Avslutningsvis ber Kristiansen i innlegget om ro:

– Nå er jeg lettet. Nå ber jeg om fred og ro i forsøket på å stable på bena et liv som jeg har fått utsatt i 22 år. I dag starter resten av livet mitt.