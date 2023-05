Sterke beskyldninger mot norsk verdensmester: – Hun er åpenbart gjennomdopet

Koandas kometkarriere har nemlig sin pris.

Den norske 24-åringen har vunnet både VM- og EM-gull de siste årene, til tross for at hun ikke debuterte som vektløfter på nasjonalt nivå før våren 2020.

Det gjør at hun til stadighet mottar kraftige beskyldninger om at hun har jukset seg til toppen.

– Hva går kommentarene på?

– Jeg driver med vektløfting og det har et rykte på seg for at det ikke er rene utøvere. Det går på at jeg ikke er ren og at vi må ha et eller annet system her i Norge som gjør at vi har fått det til, for hvorfor skulle jeg fra lille Norge klare å gjøre dette på et vektløfterstevne, forklarer Koanda.

Hun viser NRK flere eksempler på kommentarene som dukker opp på Instagram.

– Jeg synes det er absurd å tenke på at det er noen som tenker så langt, at det må være noe system her på Olympiatoppen som skal dyrke meg frem, fortsetter hun.

Se bildekarusell av noen av kommentarene her. Oversettelse i bildetekst:

Oversettelse: Solfrid Koanda ser ikke ut som en kvinne. Jeg vet at alle er dopet, men dette ser ille ut... Oversettelse: Så dette er klassen der damene er dopet som f... Oversettelse: WADA (det internasjonale antidopingbyrået) bør følge henne tett. Hun er åpenbart gjennomdopet, noe som bare er småsynlig på de kvinnelige konkurrentene. Det nivået av muskulæritet ville vært imponerende hos en kraftig mann.

– Sitter bak tastaturet og klør seg litt i ræva

Vektløfteren sier at hun mottar hatefulle ytringer av alle slag, men at særlig dopingbeskyldningene er en gjenganger. Hun tror ikke at det er til å unngå, så lenge hun fortsetter å gjøre det bra.

– Uansett hva man holder på med, om du er influencer, om du tar rumpebilder eller hva enn det kan være. Er du på den ekstreme skalaen, om du er kjempetynn, kjempesterk eller et eller annet, så vil du uansett få noe, sier hun om de negative tilbakemeldingene.

Tidvis bruker hun nettrollene som motivasjon for å bli enda råere i sporten sin.

– Jeg tror det er veldig fint å ha fokus på at uansett hvem du er, hvordan du ser ut og hva du presterer i, så vil det alltid være noen som sitter bak tastaturet og klør seg litt i ræva og som synes det er veldig gøy å kommentere noe, bare for å ha noe å gjøre.

– Hva synes du om at det er folk som sitter slik?

– Jeg får egentlig litt motivasjon av det også. Det er folk som sier at dette ikke er mulig som ren utøver. Hvis jeg tenker at «det er faktisk noen som synes jeg gjør noe helt sinnssykt, så de tror ikke på det engang» ... Da må det være noe, svarer vektløfteren og smiler bredt.

– Jeg har hatt biceps siden jeg gikk i bleier

Koandas kropp har nemlig alltid vært sterk, og hun hadde synlige muskler fra ung alder.

– Jeg har hatt biceps siden jeg gikk i bleier og har alltid vært en liten muskelbunt, sa hun til NRK for to år siden.

GODE GENER: Koanda hadde synlige muskler fra svært ung alder. Her er hun to år. Foto: Privat

Da åpnet hun opp om at hun lenge slet med selvbildet på grunn av den muskuløse kroppen. Nå får de samme musklene henne til å sanke medaljer og heder – men også sterke beskyldninger om juks.

Sistnevnte ser hun egentlig på som komplimenter.

– Det er ett av de største komplimentene man kan få, at noen ikke tror på det. Men jeg står her og gjør de tingene jeg gjør. Det er deilig å kjenne på at jeg faktisk klarer det. Jeg trenger ikke å bevise noe mer, sier hun.

Også kommentarer om at hun ikke ser norsk ut, finner veien inn i kommentarfeltet til den suksessrike idrettsutøveren.

«Hun er ikke europeisk, og hun er minst av alt norsk», «den norske kvinnen ser ikke norsk ut», og «jeg visste ikke at de hadde mørke folk i Norge» er eksempler på meldinger som legges under bildene hun deler.

– Hva er poenget med å kommentere det? Jeg vil ikke si at jeg mottar mye rasisme, men det er jo noe sånt, sier Koanda og rister på hodet.