– Jeg har har hatt biceps siden jeg gikk i bleier og har alltid vært en liten muskelbunt.

Det sier arendalsjenta Solfrid Koanda og trekker på smilebåndet når NRK spør om hvordan hun er blitt så sterk.

I helgen tok hun den overraskende bronsemedaljen etter å ha løftet 135 kilo i støt.

«Ingen kvinne i Norge har støtet så mye», skrev vektløfterforbundet på Facebook i etterkant.

- Jeg så annerledes ut

Men bak latteren skjuler det seg et tykt lag med alvor.

– Da jeg gikk på ungdomsskolen slet jeg litt med selvtilliten angående dette. Jeg så annerledes ut enn andre og hadde mer muskelmasse, sier Koanda.

Koanda viste muskler og tok en svært oppsiktsvekkende EM-bronse etter bare å ha vært i idretten i litt over ett år. Foto: Isaac Julián Morillas Sánchez

Den manglende selvtilliten og det dårlige selvbildet gjorde at hun takket nei til å bli med venninnene på lagidretter.

Hun valgte i stedet å trene alene på styrkerommet.

– Der kunne jeg holde på for meg selv. Jeg hadde ikke selvtilliten til å delta på fotball og håndball. Men jeg tror dette har hjulpet meg i dag. Det er rart å se tilbake og tenke på at det var vanskelig å være jente med muskler, sier 22–åringen.

– Du var rett og slett veldig usikker på deg selv som ung?

– Ja, men jeg er stolt av dette nå. Man trenger ikke være som alle andre, min unikhet gjør at jeg er flink i denne sporten. Det er jeg veldig glad for. Alle er forskjellige, vi er gode på ulike ting, man må bare finne ut av hva man er god på og ha tro på seg selv. Da kan man mestre mye, sier hun.

Solfrid Koanda var sterk allerede som toåring. Foto: Privat

Og mestre mye, det gjør hun.

Bare holdt på i ett år

På svært kort tid har hun gått fra å være en «nobody» i vektløftingmiljøet til å bli Norges sterkeste kvinne.

– Jeg debuterte i NM 1. mars 2020, det var første gang jeg sto på scene og skulle konkurrere, og det har skjedd en stor forbedring siden da. Særlig teknikkforbedring, styrken har alltid vært der, men jeg har fått god hjelp av trener Thomas Eide, han så et talent i meg. Det samme gjorde landslagsteamet i Stian Grimseth og Zygmunt Smalcerz også, forteller hun.

Solfrid Koanda ser lyst på fremtiden etter den enorme progresjonen i vektløfting. Foto: Privat

Trener Thomas Eide er full av lovord om sin egen elev. Han fulgte bronsedramaet på TV fra Norge og er kjempestolt av det hun leverte i EM.

– Jeg var utrolig nervøs og satt virkelig klistret til TV–skjermen da hun løftet. Det var virkelig gøy, og det er utrolig stort det hun har fått til. Jeg synes det er veldig gøy at en så flott jente kan få til noe sånn, sier Eide til NRK.

«Det er faktisk ikke ille å være sterk»

Han kjenner godt til Koandas bakgrunn og selvtillitsproblemer på grunn av den muskuløse fysikken.

Eide forteller at selvtillit har vært et stikkord også i treningene de har hatt sammen det siste året.

– Det er dette jeg har jobbet litt med, hun må ha tro på seg selv og vite at hun er flink. Hun strålte i hvert fall i EM, og det var veldig godt å se at hun nøt øyeblikket og tenkte at «det er faktisk ikke ille å være sterk», sier han.

– Hun har bare holdt på med dette siden mars 2020. Det gjør prestasjonen enda mer imponerende?

– Ja, men hun var kjempesterk da hun begynte med denne sporten, så det er ikke sånn at det har eksplodert. Utviklingen har ikke vært unormal, men hun har jobbet mye med teknikk. Hun har drevet med generell styrketrening hun var 15, men jeg skjønner at det høres spesielt ut for alle andre som kun hører at hun begynte med vektløfting i fjor. Men hun har bare et vanvittig talent akkurat når det gjelder dette her, sier Eide.

Solfrid Koanda med bronsemedaljen fra EM Foto: Isaac Julián Morillas Sánchez

– Ikke sunket helt inn

Det har gått noen dager siden Koanda kunne juble for en svært oppsiktsvekkende bronsemedalje i EM, men det har ennå ikke gått helt opp for henne.

Opplevelsen av å lykkes når det gjelder som mest, vil hun aldri glemme.

– Det har fortsatt ikke sunket helt inn, og jeg tenker «er dette virkelig meg» når jeg ser bilder av det. Det føles utrolig bra og kunne ikke gått bedre. Jeg har fått utrolig respons i etterkant også, forteller hun.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du skjønte at det ble medalje?

– Jeg tenkte «det kan ikke være mulig», og tenkte lenge at det måtte komme én utøver til som skulle vippe meg ned fra pallen, men det skjedde ikke. Det holdt til en medalje, en helt fantastisk følelse, sier hun.

Etter bronsemedaljen i EM må hun trolig justere ambisjonene for fremtiden noen hakk.

Hun er på kort tid blitt et navn konkurrentene må regne med.

22-åringen er ennå litt usikker på hva det blir naturlig å sikte mot fremover.

– Det er vanskelig å si, jeg har jo overrasket meg selv når det gjelder hva jeg faktisk klarer. Neste mål er i hvert fall U23–EM, det er siste året jeg kan delta der, og jeg har lyst på en bedre plassering enn i seniorklassen. Jeg blir fornøyd hvis jeg gjenskaper bronsen, men blir enda mer fornøyd hvis jeg gjør det bedre. En ting er i hvert fall sikkert, jeg vil stå på pallen flere ganger, det ga stor mersmak, slår hun fast.