– På dette vinduet er det et bilde av en staselig og blid dame som oppfordrer oss til å gå inn i butikken og kjøpe tobakksvarer. Dette er ulovlig og må bort, sier kommuneoverlege i Grimstad, Vegard Vige.

Han har gitt den nyetablerte e-sigarettforretningen iSmokeKing pålegg om å fjerne all reklame fordi han mener den strider mot tobakksloven, og det generelle forbudet mot reklame for tobakk. Han truer med tvangsmulkt om den ikke blir fjernet.

Regelverket opp i damp

– Jeg vil ha bort all synlig røykeutstyr og alt som kan tyde på reklame for røyking, det har jeg gitt klar beskjed til eier av forretningen om, sier Vige.

Det er eieren av butikken selv, som pryder reklamen på vinduene. Ruth-Elin Vapequeen Bergum-Sveinall smiler blidt med en e-sigarett i hånden, mens blåfarget røyk siver opp bak henne.

– Bildet er ikke i tråd med røykeloven. Det er lov å informere om hva firmaet selger og ha navnet på firmaet på utsiden, men det er ikke lov å vise frem navnet på en merkevarer for røyk, tobakk, nikotinholdige produkter, surrogater eller røykeutstyr, understreker Vige.

I løpet av de siste årene er det gjort justeringer i røykeloven for å dekke over segmentet for røykesurrogater og e-sigaretter.

– Ifølge helsedirektoratets nettsider kan forbudet komme i 2020. Selv om det ikke er nikotin i e-sigaretter, så omfattes alt det som selges i denne butikken av røykeloven, forklarer Vige.

Det finnes over 40 butikker som selger e-sigaretter i Norge, og kommuneoverlegen hevder det er mange butikker som bryter loven, slik som han mener Bergum gjør.

E-sigaretter er «utvilsomt skadelig» og bør reguleres, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i en ny rapport, der organisasjonen også kommer med kraftige angrep på tobakksindustrien. Foto: Erik Nylander/tt / NTB scanpix

– Ingen vil begynne å røyke av dette

Fremdeles røyker omtrent 500.000 nordmenn. I løpet av neste år blir trolig e-sigarett med nikotin tillatt i Norge.

iSmokeKing er en svensk kjede, med 22 butikker i Norge. Bergum driver ni forretninger i hele landet, også en e-sigarettbutikk i Kristiansand.

– Jeg vet at bildet av meg med sigaretten kanskje ikke er helt bra, men iSmokeKing er navnet på butikken og derfor kan jeg ikke se at dette er reklame, sier hun.

– Forstår du at reklamen kan være med på å romantisere røyking?

– Nei, det forstår jeg ikke. Bildet oppfordrer ikke til røyking, selv om jeg smiler og det er farget røyk rundt meg, sier Bergum-Sveindall, som nå er i gang med å lage en ny reklameplakat, som deretter skal godkjennes av kommuneoverlegen før den eventuelt blir satt opp.

Også bransjekolleger på Sørlandet er negative til Bergum-Sveindalls markedsføring.

– Alle vi i bransjen har reagert på hennes reklame, fordi det står jo klart og tydelig at vi ikke skal lokke med våre produkter, sier Michael Semprevivo, daglig leder for Valhalla Vapercompany i Kristiansand.