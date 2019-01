Sjubarnsmor kan ha fått barnefaren til å skaffe henne pillene han døde av

«Tror du må sende meg mye godteri i morgen :D», skriver tiltalte til sin eks-samboer Øystein Hagel Pedersen ei drøy uke etter at han har flytta fra Kristiansand til Geilo like før jul 2013.

Fra å nesten ikke bruke medikamenter, har mannen fått utskrevet det som tilsvarer doble daglige doser av sovepillene Stilnoct i månedene før han selv dør.

Tiltalte skal ha fått han til å få beroligende piller utskrevet i frokant av en barnevernssak et drøyt år før han døde. Politiet mener den tiltalte sjubarnsmora trolig fikk barnefaren til å hente ut Stilnoct som han ga henne.

Disse pilleboksene ble funnet på nattbordet til avdøde Øystein Hagel Pedersen. Det er pakkene som han fikk utlevert tre uker før han døde. Tekniske spor viser at mobiltelefonen hans var i tiltaltes bolig like etter at han henta dem ut 18. mars. Foto: Politiet

43-åringen er tiltalt for å ha tatt livet av barnefaren med en overdose Stilnoct 6. april 2014. Retten har i dag fått se dokumentasjon som viser at hun mente han sto i veien for at hun fikk omsorgen for deres to sønner. Hun er også tiltalt for drap på sin egen far i 2002.

I løpet av rettssaken har det kommet frem at tiltalte var svært manipulerende, og at eks-samoberen var svak for henne til tross for konfliktene.

Øystein Hagel Pedersen brukte nesten ikke medikamenter. Men i tiden før han ble funnet død, fikk han utskrevet dobbel dagsdose med sovepillene Stilnoct. Politiet mener han ga piller til sin nå drapstiltalte eks. Foto: Hans Erik Weiby/NRK, Kjetil Vataker Johansen

– De to siste uthentingene hans har vi mobildata på. Vi ser at han befinner seg i området der han henter ut tabletter, og neste sted han befinner seg er i samme område som tiltalte, sier spesialetterforsker i Kripos, Cato Meijer.

Tiltalte forsøker å ta ut penger på eks-samboerens bankkort like etter at hun skal ha forgiftet han med Stilnoct og deretter kvalt han med puta.

Henter ut siste dose

18. mars 2014 starter dagen til Øystein Hagel Pedersen på Geilo. Han skal til Kristiansand, og på vei ned snakker han med tiltalte i telefonen. Når han kommer til byen henter han ut sin siste dose Stilnoct. 100 piller. Deretter registreres mobiltelefonen hans hjemme hos tiltalte.

Snaut tre uker senere, 6. april, ligger han død av en overdose slike piller på rom 221 på First Hotel i Kristiansand. Det er tablettboksen fra siste uttak som ligger på nattbordet når han ble funnet. Tiltalte var den siste som var sammen med han der.

Etterforskningsleder Øystein Jørgensen sier politiet ikke med sikkerhet kan si at det er tiltalte som har hatt med seg pakka:

– Men vi vet at Øystein Hagel Pedersen forsøkte å få legen til å skrive ut flere Stilnoct fire dager før dette, men at han da fikk nei fordi han nylig hadde fått ut hundre piller.

Politiet mener det kan være sannsynlig at eks-samboeren selv har henta ut og gitt tiltalte pillene hun skal ha brukt til å ta livet av han. Foto: NRK Sorlandet

Tiltalt for gjentatte neddopinger

Sjubarnsmora er også tiltalt for å ha dopa ned en annen ekskjæreste tre ganger. Ifølge Kripos sin gjennomgang har hun fått utskrevet tablettene Imovane tre dager før denne ekskjæresten mener han ble dopet ned. Stoff fra slike piller blir funnet i blodet hans.

Ifølge tiltalen dopet sjubarnsmora de to eksene ned til sammen fire ganger det siste året, før faren til to av hennes barn til slutt døde.

Tiltalte nekter straffskyld, og vil heller ikke forklare seg.