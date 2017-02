Sirdalsordføreren: – Overraskende at nynorskflertallet ble så stort

– Jeg er glad for at 46 prosent av de stemmeberettigede stemte, og at det ble et klart resultat, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom (Sp). Han regner med at kommunestyret følger rådet fra folkeavstemningen.

Alle som bor i skolekretsen har hatt anledning til å stemme. Foreldre og foresatte som har barn på barnetrinnet ved skolen, men som ikke bor i skolekretsen, hadde også stemmerett.

– Nynorsken står støtt

– Men under 50 prosents valgdeltakelse. Er det godt nok?

– Det vil jeg anta. Bortimot alle som har elever i skolen har stemt, og i tillegg har en del andre som bor i valgkretsen sagt sin mening.

Tjørhom tolker resultatet som at nynorsk står støtt i skolekretsen.

– Det er flott at noen tok initiativ til en slik avstemning. Det er alltid diskusjon om målform i skolen, og nå står dette resultatet fast i alle fall noen år fremover.

Elever fra Tonstad skule skal fortsatt ha nynorsk som skolemål. Her elever som deltok i Klassequizen i 2011. Foto: Asbjørn Odd Berge

Forrige avstemning

Det er mer enn 30 år siden forrige avstemning om målform ved Tonstad skule. Også den gangen – i 1985 – vant nynorsken.

Tjørhom hadde i utgangspunktet ikke regnet med at det skulle bli så stort flertall for nynorsk.

– Men etter å ha snakket med en del unge og hørt hva de var opptatt av, forsto jeg at det gikk mot et flertall for nynorsk. Men at flertallet ble så stort, var litt overraskende.

Det er kommunestyret som har det siste ordet i saken, men Tjørhom mener politikerne nå har fått et veldig klart råd. Han er glad for at folket nå har talt.

– Så lenge Norge har to språkformer er det greit å ha en avstemning. Det er bra at vi som ligger i grenseland mellom bokmål og nynorsk har en reell valgmulighet, og kan høre hva folk ønsker gjennom en avstemning. Det er lenge siden forrige folkeavstemning, og nå kjenner vi hva folk i skolekretsen ønsker som målform, sier Tjørhom.

Ifølge Wikipedia hadde sju skolekretser i Vest-Agder nynorsk i 2016. Det tilsvarer 6,5 prosent av skolekretsene, eller 3 prosent av elevene.