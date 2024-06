Unge Venstre om norskfaget: – Vi er bekymra

I sommaren kjem vitnemålet til alle som er ferdige med 13 års skulegang. Frå vidaregåande kan enkelte sitte igjen med heile seks karakterar i norsk:

Standpunktkarakter: Norsk munnleg, skriftleg sidemål og hovudmål.

Eksamenskarakterar: Norsk munnleg, i tillegg til skriftleg hovudmål og sidemål.

Norsk er derfor eit fag som vektar tungt i avgangsvitnemålet. Men hadde det vore opp til Unge Venstre, skulle elevane sloppe å få meir enn éin norskkarakter på vitnemålet.

Dei ser for seg at elevane kan komme opp i eksamen, men at karakterane frå eksamen og standpunkt bli slått saman til éin felles karakter.

Elev Mathias Tjernæs (17) startar siste året på Akademiet vidaregåande i Oslo etter sommarferien, og meiner det er lurt å fjerne karakteren i sidemål til fordel for éin samla karakter.

– Eg synest i alle fall det verker veldig positivt, med tanke på at eg sjølv ikkje er så veldig god i nynorsk og eg trur ikkje så mange andre er så veldig fan av det heller, seier han til NRK.

– Urettferdig

Leiar i ungdomspartiet Ane Breivik (25) sit sjølv i programkomiteen til Venstre. Der blir det avgjord kva politikk partiet skal gå til val på ved stortingsvalet i 2025. Ho vil få med seg partiet på å skrote karakteren i sidemål.

– Vi er bekymra for at dagens system premierar ein spesifikk type elevar, og det er særleg dei som er språkkyndige, seier Breivik.

SPRÅKSTRID: Unge Venstre-leiar Ane Breivik er ikkje einig med programkomiteleiar Sveinung Rotevatn (V) når det gjelder nynorsk. Foto: Saeed ZubairMob:+4798066666

I tillegg meiner ho at dagens karaktersystem ikkje reflekterer timane elevane faktisk brukar på norskfaget.

Men Breivik avviser at dette kan føre til at elevar nedprioriterer sidemål.

– Vi må ha tillit til at læreplanmåla blir følgt i den norske skulen. Eg synest ikkje at det å ha veldig mange språkkarakterar er ein god måte å vise den tilliten på, seier ho.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har tidlegare undersøkt om det er ein fordel med færre karakterar i norskfaget. Dette førte til at Høgre-regjeringa i 2019 fjerna karakter i sidemål for elevar i første og andre klasse.

For tredjeklassingane blei derimot sidemål-karakteren ståande.

Dei fleste elevane i vidaregåande har bokmål som hovudmål. I fjor var det 45.300 elevar som var påmeldt i skriftleg eksamen i norsk. 42.700 valde bokmål som hovudmål, medan 2.600 hadde nynorsk som hovudmål, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Moderpartiet: – Ueinig

Venstre har tradisjonelt vore sterke forkjemparar for å sidestille skriftspråka i skulen. Det gjelder også stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, som har nynorsk som hovudmål.

Han leier no arbeidet til programkomiteen, og støtter ikkje ungdomspartiet sitt forslag.

– Det er viktig at norske elevar lærer seg både hovudmål og sidemål godt, fordi både bokmål og nynorsk er offisielle språk i Noreg som er i bruk, og er viktig i mange jobbar, seier han til NRK.

UEINIG: Venstres Sveinung Rotevatn er sjølv nynorskbrukar. Han meiner karakter i nynorsk er viktig for elevane. Foto: William Jobling / NRK

Rotevatn er uroleg for at undervisninga i sidemål vil bli dårlegare dersom elevane ikkje har ein eigen karakter i faget.

– Du trur ikkje det er nokon unge veljarar å hente her då?

– Eg er først og fremst opptatt av at norske elevar skal lære seg dei ulike faga dei har godt. Eg synest det er viktig å teste elevar, eg synest eksamen er viktig, eg synest karakterar er viktige, og det trur eg faktisk mange elevar også er einige i, seier Rotevatn.

– Borgarleg støtte

På borgarleg side ser Ane Breivik ut til å få større gjennomslag utanfor eige parti.

Høgres utdanningspolitiske talsperson Kari-Anne Jønnes håper Venstre lyttar til ungdomspartiet.

– Unge Venstre har eit veldig godt forslag, seier ho og utdjupar:

– Vi i Høgre har programfesta at vi ønsker å ha éin norsk karakter i munnleg og éin i skriftleg, både på vidaregåande skule og ungdomsskule, seier Jønnes.

STØTTE: Høgres utdanningspolitiske talsperson Kari-Anne Jønnes håper at Unge Venstre klarer å overtyde moderpartiet sitt. Foto: Høyre

– Så det ville vore enkelt å få med de på dette i eventuelle regjeringsforhandlingar etter valet i 2025?

– Ja, med føresetnad om at Høgres landsmøte framleis vil forenkle systemet og redusere til éin karakter, så er svaret på det ja.

Frp: – Elevane bør få vere sjef sjølve

Framskrittspartiet vil gå enda lengre.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) forklarar det slik:

– Vi ønsker å gjere sidemål valfritt, ikkje sause inn i eit stort norskfag. Elevane bør få vere sjef sjølv og avgjere om det er sidemål eller eit anna fag som dei har mest nytta av.

GÅR LENGRE: Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) vil gjere nynorsken til valfag på vidaregåande. Foto: Torstein Bøe / NTB

Programforslaget til Venstre skal få innspel frå resten av partiet. Etter innspel frå partiet vil komiteen komme med eit forslag som kan bli partiets politikk etter landsmøtet neste vår.