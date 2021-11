Sikta lege fikk ny jobb som ortoped i Tyskland mens han ble gransket

«Kjære pasient, jeg gleder meg til å ønske deg velkommen til min praksis...»

Dette møter pasienter som klikker seg inn på den tyske nettsiden.

Der er kasakhstaneren titulert som både ortoped og traumekirurg.

Men han er ikke utdannet noe av delene.

Han er fratatt autorisasjonen som lege etter å ha feiloperert en rekke pasienter på Sørlandet.

Han er uegnet til yrket, mener Helsetilsynet.

Og Kripos etterforsker nå om han i det hele tatt har utdannelse som lege og kirurg.

– Da vi fikk kunnskap om at han jobbet i Tyskland, valgte vi å ta direkte kontakt med hans arbeidsgiver.

Det sier fagsjef i Statens helsetilsyn, Toril Sagen.

Politiet etterforsker både legen og Sørlandet sykehus. Også legen er sikta.

– Det var norsk politi som varslet oss om hvor han bodde og jobbet, sier Sagen.

NRK forklarer Sykehussaken på Sørlandet Bla videre Mange feiloperasjoner Ved sykehuset i Flekkefjord ble pasienter over flere år feiloperert av en lege som ikke var ortoped. Ledelsen visste han ikke hadde denne spesialistutdanningen.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus overførte legen til Kristiansand for at han skulle ta spesialiseringen. Der fikk han stor frihet, og fortsatte å feiloperere.

Etter NRKs avsløringer har 450 pasienter krevd en ny vurdering. Systemsvikt og lovbrudd Etter NRKs avsløringer, satte Statens helsetilsyn i gang en omfattende granskning av Sørlandet sykehus og legen. De konkluderte med flere lovbrudd, og grov systemsvikt.

Legen som feilopererte, mistet autorisasjonen. Han innrømmet aldri noen av feilene. Straffesak Statens helsetilsyn anmeldte Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven.

Agder politidistrikt har tatt ut siktelse mot både sykehuset og legen som feilopererte. Etterforskningen pågår fortsatt. Forrige kort Neste kort

Flytta til Tyskland

Da Helsetilsynet startet granskingen av legen, flytta han fra Flekkefjord, der han fremdeles bodde. Han skulle jo tilbake til det sykehuset etter opplæringa i Kristiansand.

Han sto i fare for å miste autorisasjonen. Dette ville da bli meldt fra om i EØS-landene.

Han dro til Tyskland.

Han la ut CV-en sin på ulike jobbsøker-sider.

Våren 2021 dukket navnet hans opp på nettsiden til en ortopedi-klinikk.

På siden deres står det:

«Høyt kvalifiserte leger fra alle områder innen ortopedi og nevrokirurgi sørger for at du får den beste behandlingen for en optimal og rask restitusjon.»

Fratatt autorisasjon

Ingen vet hvor mange han har skadet, men flere titalls har fått erstatning.

I januar mistet han autorisasjonen som lege i Norge.

Helsetilsynet hadde da gjennomført en ett år lang, omfattende gransking. Både av kasakhstaneren og Sørlandet sykehus.

Og i denne perioden skaffa han seg altså jobb i Tyskland ved en ortopediklinikk.

Fagsjef hos Statens helsetilsyn, Toril Sagen. Foto: Privat

Da Helsetilsynet fikk melding dette, tok de ekstra grep.

Det var allerede sendt ut en standard melding til EØS-land.

– I tillegg til å varsle arbeidsgiver, tok vi kontakt med Tysklands ambassade i Norge.

Ambassaden skal informere riktig myndighet i Tyskland.

11. september 2020 ble det sendt ut varsel i IMI-systemet om at godkjenningen hans var suspendert.

EU- og EØS-land får disse meldingene.

14. januar ble det sendt ut melding om at han var fratatt autorisasjonen.

– Disse meldingene skal sendes ut senest tre dager etter at vedtak er gjort, sier Sagen.

Ingen svar

NRK har fått innsyn i korrespondansen mellom klinikken og Helsetilsynet.

Toril Sagen sier politiet kontakta dem 21. mai i år.

Etter at Helsetilsynet varslet arbeidgiver, gikk det fort.

– 2. juni fikk vi beskjed om at han var tatt ut av arbeid.

NRK har forsøkt å få klinikken i tale, men uten å få svar.

I sitt brev til Helsetilsynet skriver klinikkens sjef at han er glad de har blitt informert.

Han skriver at legen ikke hadde sagt noe om at han ble gransket. Han mistet jobben da de fikk opplysningene.

Legens forsvarer, Carl Henning Leknessund sier til NRK at det ikke er mye han kan si.

– Jeg avventer tilbakemelding fra klientens tyske advokat, og kan ikke kommentere nå.

Ikke utdanna ortoped

Uten å være utdanna, jobba han elleve år som overlege i ortopedi ved sykehuset i Flekkefjord.

Det var ledelsen fullt klar over.

Han hadde fortalt at han hadde jobba som traumekirurg i Tyskland. Han fortalte pasienter og kolleger at han hadde redda mange liv

I ettertid har granskingen vist at han ikke var traumekirurg.

Pasienter ble skadet for livet. Uføre.

Fire av de feilopererte som alle har blitt uføre. Finn Åge Olsen, Åse Vegge, Margaret Annie Gudbergsdottir og Svein Are Auestad. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flere døde av feilbehandling på hans vakt.

Etter NRKs avsløringer av feiloperasjonene i Flekkefjord, overførte ledelsen ved Sørlandet sykehus han til Kristiansand.

Direktør Nina Mevold hevda det var trygt.

Men der fikk han fortsette å operere pasienter alene.

NRK avslørte at han på nytt hadde feiloperert. Gjort inngrep han ikke var kompetent til.

– Jeg er i sjokk

Margret Annie Gudbergsdottir har selv anmeldt legen som feilopererte henne. Hun er i dag helt ufør. Foto: Privat

– Jeg er i sjokk. Skal han fortsette å ødelegge liv? Hvem har gitt han referanser?

Margret Annie Gudbergsdottir er helt ufør etter at legen opererte håndleddet hennes i Kristiansand.

Hun sliter natt og dag med sterke nervesmerter. Ingen medisiner hjelper.

Hun er opprørt over at legen har reist utenlands og fått seg jobb som ortoped:

– Jeg skjønner ikke hvordan det kan gå an. Det er noe som er veldig galt her.

Denne gangen ble Helsetilsynet i Norge varslet om ansettelsen fordi politiet var på jakt etter legen.

Legen står i fare for å bli tiltalt og straffet for det han har gjort i Norge. Men dersom han i fremtiden søker jobber i utlandet, kan ikke norske myndigheter fotfølge han.

– Helsetilsynets vedtak strekker seg ikke utover Norges grenser. Vi har kun en varslingsplikt til andre land.

Det er opp til det enkelte EØS-land hvordan de følger opp meldinger om tap av autorisasjon.