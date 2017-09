Signe Solberg lærte å kjøre traktor som ung jente hjemme i Froland.

Nå er hun en etablert kunstner bosatt på Østlandet. For tiden er hun er hjemme i Froland for å gjøre de siste forberedelsene til en stor utstilling på Bomuldsfabriken.

Sjel i det gamle

Hun elsker hjemplassen.

Deler av kunsten står ute og ruster. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Vi har hatt så utrolig mye boltreplass og mye materialer og muligheter til å holde på med ting her.

Solberg er veldig inspirert av industridesign, gjerne gammel industridesign.

Kunstelementene har Signe Solberg båret mye rundt på. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Det er en sjel i det som jeg synes er veldig fin. Til slutt tar naturen over når det er dødt, men det blir allikevel stående, for materialet tar en evighet å bryte ned.

Noe av kunsten kan nesten forveksles med gammelt skrap. Signe Solberg lar gjerne elementene stå ute i flere år.

Lar naturen jobbe

Hun har ikke gjort noe med den rustne overflaten, det er kun naturen som har laget den. Det er en del av et større verk som ruster litt mer fra gang til gang.

Signe Solberg vokste opp i Froland og elsker å skape kunst på hjemplassen. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Teknikken min er at jeg aldri lager større biter enn at jeg kan løfte dem selv. Man ordner seg slike teknikker for å være selvhjulpen. Det er tungt arbeid, og man kan jo bli drittlei på et tidspunkt, sier Signe Solberg.

Det er metall hun har jobbet mest med, men hun utforsker andre muligheter også.

På utstillingen Greenhouse i Bomulsdfabriken er en av skulpturene plantet i et drivhus. Foto: Anne Wirsching / NRK

Tyngde og letthet

En eikestokk fra saga hjemme på Froland har blitt forkullet og brukt som en gedigen kullstift som Solberg har dratt over papir. En blanding av tyngde og letthet.

– Jeg er ikke interessert i å gi noen svar, eller en slags oppskrift på hvordan ting skal tolkes, fordi da blir det ikke spennende for dem som skal se det.

– Det er jo som en lang prosess, og det ender kanskje opp i noe helt annet, og det er jo det som gjør det interessant for meg å jobbe med.

Utstillingen Greenhouse åpner i Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal lørdag 2. september.