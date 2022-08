I går kveld ble det kjent at Rec Solar Norway med 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn skal stenge ned i inntil 26 uker på grunn av høye strømpriser.

Frode Alfheim er forbundsleder i Industri Energi som organiserer de ansatte.

– I dagene og ukene som kommer vil vi både ha fokus på medlemmene våre, som etter alt å dømme møter permitteringsvarsel, og jobbe mot både bedrift og myndigheter for at produksjonen skal fortsette her i landet, skriver han i en e-post til Norge.

Han opplyser at de har jobbet med denne saken i lang tid og at de nå gjør alt for at bedriften skal opprettholde produksjonen i Norge.

– Vi har på ingen måte gitt opp at Rec Solar skal velge å bli værende i Norge, sier Alfheim.

I fjor høst ble Rec Solar Norway Høsten 2021 ble Rec Solar Norway kjøpt opp av indiske Reliance Industries. Bak dette selskapet står Asias rikeste mann. Foto: Idrak Abbasov / NRK

Sjefen på plass i Kristiansand

Administrerende direktør for Rec Solar Jan Eno Bicker er i dag til stede hos Rec Solar Norway i Vågsbygd i Kristiansand.

NRK har vært i kontakt med Bicker, men han vil ikke stille opp til noe intervju på nåværende tidspunkt.

Det ventes også en pressemelding de nærmeste dagene. NRK har fått opplyst fra kilder at det er usikkert om denne vil komme i dag.

Administrerende direktør Jan Eno Bicker er i Kristiansand i dag. Han vil ikke stille til intervju. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Etterlyser langsiktig kraftavtale

Lars Haltbrekken (SV) mener næringsministeren umiddelbart må instruere Statkraft om å inngå en langsiktig kraftavtale med Rec Solar.

– Det vil være en katastrofe for fornybar-satsingen i Norge om solcelle-bedriften Rec går over ende. Derfor må regjeringen handle nå, sier Haltbrekken.

Han sier SV kommer til å utfordre næringsministeren på dette.

– Systemet finnes det er bare å ta det i bruk. Dersom ikke regjeringen handler på egen hånd kommer vi til å fremme et forslag på Stortinget.

Lars Haltbrekken (SV) er partiets energipolitiske talsperson. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Underskudd på 2,4 milliarder

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) besøkte bedriften i Vågsbygd i Kristiansand torsdag sammen med olje – og energiminister Terje Aasland (Ap).

Da ble de informert om at bedriften som produserer solenergisystemer for hjem, bedrifter og verktøy vil stenge ned i inntil 26 uker.

Ifølge Fædrelandsvennen hadde Rec Solar Norway et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021. Det er fire ganger så mye som inntektene,

Rec Solar ble grunnlagt i Norge i 1996 og ved utgangen av 2021 hadde de produsert mer enn 43 millioner solcellepaneler.

Bedriften het tidligere Elkem Solar.