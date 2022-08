Fædrelandsvennen: Eierne vurderer å legge ned Rec Solar Norway

Ifølge Fædrelandsvennen vurderer nå eierne om produksjonen ved Rec Solar Norway skal stoppes midlertidig eller legges helt ned.

Totalt er det 250 ansatte ved fabrikkene i Kristiansand og Porsgrunn.

Ifølge avisen skal de ansatte torsdag kveld ha fått beskjed om at produksjonen stanses.

– De ansatte har fått beskjed om at bedriften ikke kan drifte videre med disse strømkostnadene. De tillitsvalgte og ledelsen snakker sammen om situasjonen, sier tillitsvalgt Andreas Hadland Bolluk ved REC Solar Norway til Fædrelandsvennen.

Til NRK opplyser Bolluk at han ikke har mer å si før bedriften uttaler seg i morgen.

Det er da ventet en pressemelding, ifølge Fædrelandsvennen.

– Stoppes i inntil 26 uker

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) besøkte i dag Rec Solar Norway sammen med olje – og energiminister Terje Aasland (Ap).

De to ble da informert om situasjonen ved bedriften.

– Vi fikk vite at strømprisene nå er så høye at selskapet går med betydelig underskudd hver måned. Dette ønsket ikke de indiske eierne å fortsette med. Det var tydelig at bedriften hadde fått relativt klare meldinger fra øverste hold, sier Skisland til NRK.

Den midlertidige stoppen skal ifølge Skisland vare i inntil 26 uker.

– Nå blir de ansatte permittert også håper jeg tiltakene som kommer fra regjeringen medfører at de kommer raskt i gang igjen.

Ordføreren har fått inntrykk av at bedriften vil stenge i løpet av få dager.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland hadde håpet Rec Solar Norway ville drøye nedstengningen med tanke på tiltakene som snart kommer fra regjeringen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Gikk 2,4 milliarder i underskudd

Fædrelandsvennen skriver at Rec Solar Norway hadde et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021. Det er fire ganger så mye som inntektene, ifølge avisen.

Utover i 2021 og 2022 skal det være strømprisene som har vært problemet.

Rec Solar produserer solenergisystemer for hjem, bedrifter og verktøy. Foto: Idrak Abbasov / NRK

Fikk strømregning på 40 millioner

Høsten 2021 ble Rec Solar Norway kjøpt opp av indiske Reliance Industries. Bak dette selskapet står Asias rikeste mann, indiske Mukesh Ambini.

Ifølge Fædrelandsvennen skal den indiske eieren ha besluttet å stanse produksjonen i Norge med begrunnelse i de høye strømprisene.

I vinter fortalte E24 at REC Solar i Kristiansand fikk en strømregning på 40 millioner i desember. De hadde da forventet at regningen ville bli på 6, 5 millioner.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Rec Solar ble grunnlagt i Norge i 1996 og ved utgangen av 2021 hadde de produsert mer enn 43 millioner solcellepaneler.

De produserer solenergisystemer for hjem, bedrifter og verktøy.

Bedriften het tidligere Elkem Solar.