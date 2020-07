– Vi kan ta de sårbares parti og si at overgrep av dette slaget ikke får skje på kommunalt eide områder, sier Karsten Marcussen.

Han er rapper og skeiv sørlending, men bor nå i Oslo.

Marcussen reagerer på at Arendal kommune lar den kristne tv-kanalen Visjon Norge ha to ukers sommercamp på Hove. Det er kommunen som eier leirstedet.

– Jeg blir flau over at de lar denne typen organisasjoner spre budskapet sitt der, sier Marcussen.

Han delte tankene sine i et leserinnlegg i Agderposten tirsdag.

«Når Hove og Arendal kommune leier ut til organisasjoner som dette så stiller de seg likegyldige til konverteringsterapi enten de vil innrømme det eller ikke», skriver han.

Konverteringsterapi er også kjent som homoterapi. Målet er å «omvende» homo- trans- eller biseksuelle til heterofile personer.

Helbrede homofile

Sommercampen på Hove har satt opp et eget telt for predikanten Levi Jensen. Han har blant annet uttalt at han kan helbrede homofile.

NRK fortalte sist uke om predikanten som skapte kaos på Sørlandet.

Jensen er stor blant barn og unge i sosiale medier. Noen av innleggene hans har opp mot 100.000 visninger.

Han har hatt flere såkalte «meet ups» med barn og ungdom på Sørlandet. Både i Tvedestrand og i Lillesand ble det oppstyr.

Predikanten Levi Jensen har hatt flere «meet ups» med barn og unge på Sørlandet. Både i Tvedestrand og i Lillesand møtte han motstand. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Unges liv blir ødelagt

Karsten Marcussen brukte selv lang tid på å stå fram som homofil.

– Grunnen til det er holdningene på Sørlandet til blant annet homofile, sier han.

Artisten viser til forskning som slår fast at homoterapi kan ødelegge unges psyke for alltid. Ifølge han er det også ekstremt høye selvmordstall knyttet til dette.

– Unges liv blir ødelagt og i verste fall tapt. Dette kan man ikke stille seg likegyldig til.

Karsten Marcussen flyttet fra Arendal for fire år siden. Han reagerer på at hjembyen lar organisasjoner som Visjon Norge få leie på kommunal eiendom. Foto: Are Næsset

Ordføreren: – Tar sterkt avstand fra dette

Det er Hove Drift – og utviklingsselskap (HDU) som leier ut Hove leir.

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), lover nå å ta en gjennomgang av alle kommunens eierskap.

Han presiserer overfor NRK at bystyret ikke har hatt noe å gjøre med utleie av Hove leir til Visjon Norge.

– Jeg tar sterkt avstand fra det denne predikanten står for. I Arendal kommune skal alle føle seg velkomne uansett seksuell legning eller kultur. Ingen skal oppleve å bli diskriminert, sier han.

Cornels Nordli ønsker nå en debatt om hvilke verdier selskapene kommunen eier skal ha.

– Jeg vil ta tak i dette. Jeg vil også oppfordre HDU til å ta en ny runde angående hvem de leier ut til.

Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal, sier alle er velkomne i Arendal uansett seksuell legning eller kultur. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Vil lytte til eierne

Terje Stalleland, daglig leder i HDU, mener det ikke er grunnlag for å nekte utleie til Visjon Norge.

– Jeg forstår at det blir diskusjon, men vi kan ikke nekte kunder å leie hos oss på grunnlag av ideologi, sier Stalleland.

Vil dere gå en ny runde på dette slik ordføreren oppfordrer til?

– Vi må lytte til eierne våre. Nå skal vi ta en skikkelig diskusjon i styremøtet til høsten.