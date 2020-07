Omstridt predikant skaper kaos på Sørlandet

Det er Snapchat, TikTok, YouTube og Facebook som er Jensens banehalvdel. Her han har blitt et fenomen blant tusenvis av unge.

Noen av innleggene hans har opp mot 100.000 visninger.

Utemøtene annonseres på kort varsel på disse kanalene.

NRK møter han på leirstedet Hove på Tromøya i Arendal der det er satt opp et arrangementstelt.

Den kristne TV-kanalen Visjon Norge har sommercamp her fra 3. til 19. juli. I forbindelse med dette er det satt opp et eget telt for Levi Jensen på området.

– Det har vært stort oppmøte av unge folk. Jeg har en guds salvelse som gjør at jeg trekker ungdom, sier Jensen.

Han er klar for å møte mange barn og unge i tiden framover.

I dette teltet på Hove leir i Arendal har predikanten Levi Jensen møter med barn og unge hver kveld. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Barnevogn med kameraer

Også denne dagen har Levi Jensen med seg barnevogna, slik han pleier når han har møter. Oppi der har han plassert lydanlegg og kameraer som dokumenterer det han gjør.

Oftest sender han direkte fra møter og opptrinn, ut på de ulike kanalene.

– Jeg får over 1000 telefoner hver dag fra ungdommer, og kan ikke besvare alle. De tar kontakt fordi de vil bli frelst.

Predikant Levi Jensen med barnevogna spekket med kameraer. Han når tusenvis av unge gjennom sosiale medier. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Levi mener det er en fordel at han er kjendis blant de unge. Da kan guds kraft nå flere, mener han.

I tillegg til sommerleiren besøker han i disse dager sørlandsbyene Risør, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand og Arendal på såkalte meet-ups.

– Der skjer det lovsang, dans og annet moro. Og så blir det tatt selfier, forklarer han.

Fredag ettermiddag møtte han opp foran Lillesand kirke. Ifølge Lillesandsposten skal dette ha skjedd mot prostens vilje.

Også demonstranter med Pride-flagg møtte opp for å vise sin misnøye mot Jensen.

Mener homofile kan helbredes

Den mye omtalte predikanten mener det ikke er mulig å være kristen og samtidig homofil. Men han vil hjelpe disse inn i himmelen.

– Hvis de ønsker det ber jeg frelsesbønn for homofile og lesbiske. De kan få fornyet sitt sinn ved Guds ord.

Det er ikke tilfeldig at han er på Sørlandet nå i ferien.

– Bibelbeltet er tatt over av Satan. Min oppgave er å ta det tilbake, sa Jensen nylig til Tvedestrandsposten.

I klammeri med ordføreren

Onsdag besøkte predikanten Tvedestrand. Uten godkjenning fra kommunen møtte han og teamet hans opp med et høylytt møte på badeplassen Tjennaparken, med lydanlegg kamuflert i barnevogna.

Det var badevertene som meldte fra. Ordfører i Tvedestrand Marianne Landaas rykket personlig ut for å stanse arrangementet. Der havna hun i ordkløveri med Jensen.

Ordfører i Tvedestrand, Marianne Landaas, prøvde å få Levi Jensen og teamet hans til å slutte å preke på stranda i Tvedestrand. Det var ikke lett, ifølge henne. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg ble sjokkert over måten de tok seg til rette på. De forstyrret folk som hygget seg på stranda vår og respekterte ikke dem som var der.

Ordføreren prøvde selv å skru av høyttaleren, men Jensen skal ha klart å fortsette møtet. Ordføreren ringte deretter politiet, som viste seg å være i en annen by.

Jensen sier til NRK at han ikke skjønte at det var ordføreren som kom. Som forklaring på opptrinnet, sa han følgende til folk på badeplassen.

«Vi har tillatelse fra vår gud i himmelen, og det holder mer enn nok for oss».

Bibelen er rettesnoren som Levi Jensen forholder seg til. Den er med overalt. Foto: NRK

– Usmakelig opptreden

Pastor i pinsemenigheten i Tvedestrand, Dag Grande, var selv vitne til opptrinnet på badeplassen. Han mener predikanten ødelegger for det andre kristne ungdomsarbeidet i byen.

– Det er snakk om en språkbruk som ikke holder hjemme noe sted. Her kommer han på en time og river ned mye av det vi har prøvd å bygge opp over tid.

Han mener det er svært problematisk at Jensen retter seg inn mot sårbar ungdom helt ned i 14-års alderen, med et provoserende budskap.

– Det er usmakelig. Som pastor tar jeg avstand fra den slags form for oppførsel, sier han.

Hanvold: – Har blitt et fenomen

NRK møter Jan Hanvold, pastor og styreleder i TV-kanalen Visjon Norge, på Hove. Han forteller at han har kjent Levi Jensen helt siden han var liten gutt.

Hanvold tror Jensen har blitt så populær hos barn og unge fordi de synes han er kul.

– Han har blitt en slags farsfigur for dem siden han tar dem seriøst. Han har også blitt en slags kultfigur, sier Hanvold.

Det er nå litt over ett år siden Visjon TV hadde besøk av Levi Jensen for første gang.

– Levi har blitt en fenomen for de unge. Nå blir han invitert til mange menigheter rundt omkring, sier Hanvold.

Se TV-sak med Levi Jensen her: