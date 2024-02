Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sjekklista «barn under radaren» har ført til en ti ganger økning i bekymringsmeldinger fra Sørlandet sykehus til barnevernet siden 2019.

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup mener sjekklista er en overforenkling og at barnevernstjenesten blir involvert for ofte.

Djup er bekymret for at helsepersonell ikke har god nok juridisk forståelse for når taushetsplikten skal settes til side.

Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune mener ansatte i velferdssektoren sender for mange bekymringsmeldinger til barnevernet i strid med både norsk lov og menneskerettigheter.

Overlege Unni Mette Köpp, initiativtaker og prosjektleder for «Barn under radaren», mener sjekklista skal hjelpe helsepersonell med å kartlegge situasjonen og ta de riktige vurderingene.

Barnevernsleder i Kristiansand, Monica Brunner, mener det er viktig for de ansatte ved sykehuset å ha oversikt over hvilke saker og hendelser som skal meldes til dem. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi trenger ikke flere skjemaer og sjekklister i helsetjenestene våre. Det å melde mye til barnevernet betyr ikke nødvendigvis at vi melder riktig, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup.

NRK fortalte nylig at sjekklista «barn under radaren» nå skal tas i bruk av 14 helseforetak over hele landet.

Dette er «Barn under radaren» Ekspander/minimer faktaboks Et verktøy for helsepersonell for å avdekke alvorlig omsorgssvikt og vold mot barn.

En sjekkliste skal fylles ut rutinemessig ved tilfeller av alvorlig psykiatri, alvorlig rus, mistanke om partnervold eller selvmordsforsøk.

Målet med sjekklista er å finne ut om det skal sendes en bekymringsmelding til barnevernet eller ikke.

Startet som et pilotprosjekt ved akutt-tjenestene ved Sørlandet sykehus for fem år siden.

Verktøyet skal nå tas i bruk ved 14 andre helsefortak i Norge og flere står på venteliste.

Det er BarnsBeste, et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende som har ansvar for den nasjonale implementeringen av sjekklista.

Overlege ved barneavdelingen i Kristiansand Unni Mette Köpp er intiativtaker til verktøyet og fikk høre om dette fra Nederland.

Sjekklista er et verktøy som helsepersonell bruker for å avdekke alvorlig omsorgssvikt og vold mot barn.

Den har ført til at antallet bekymringsmeldinger som sendes fra Sørlandet sykehus til barnevernet har økt mer enn ti ganger siden 2019.

– Går utover de som trenger hjelp

Djup jobber ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen og har også erfaring som barnefaglig sakkyndig i barnevernssaker. Hun er en av flere som er kritiske til at sjekklista nå skal spres til flere helseforetak.

Psykologspesialisten mener den er en overforenkling av en veldig komplisert virkelighet. Hun mener også at barnevernstjenesten blir involvert altfor ofte.

– Barnevernstjenesten, som allerede er i knestående, blir enda mer presset fordi de håndterer så mange meldinger som ikke skulle vært sendt. Det går utover de som virkelig trenger hjelp og er i risiko, sier Djup.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det i 2022 sendt nesten 50.000 meldinger til barnevernet her til lands.

Disse 14 helseforetakene innfører «Barn under radaren» Ekspander/minimer faktaboks Ahus

Oslo Universitetssykehus

Sykehuset Innland

Sykehuset Telemark

Vestre Viken

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Østfold

Lovisenberg diakonale sykehus

Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Bergen

Haraldsplass diakonale sykehus

Helse Førde

Helse Fonna

Helse Stavanger

Djup understreker at man selvsagt skal melde til barnevernet dersom man har grunn til å tro at et barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

Hun er likevel bekymret for at helsepersonell ikke har god nok juridisk forståelse for når taushetsplikten skal settes til side.

– Jeg håper man i alle fall bedrer lovforståelsen og ser på mulige negative slagsider av tiltak man setter inn nå som denne sjekklista skal spres.

Viktig med samtykke

Overlege ved barneavdelingen i Kristiansand Unni Mette Köpp har vært initiativtaker og prosjektleder for «Barn under radaren».

Hun forteller at de har hatt et tett samarbeid med barnevernet hele veien.

– Målet vårt er at vi skal sende riktige meldinger. Intensjonen med sjekklista er at den skal hjelpe helsepersonell med å kartlegge situasjonen og ta de riktige vurderingene av om en melding skal sendes eller ikke, sier Köpp.

Overlegen understreker at de er opptatt av å komme i dialog og helst få samtykke av foreldrene til å sende en bekymringsmelding.

Overlege Unni Mette Köpp ved Sørlandet sykehus presiserer at de kun bruker sjekklista der de vet det er økt risiko for at et barn lever i alvorlig omsorgssvikt. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Henlegger få saker

I fjor sendte Sørlandet sykehus rundt 250 bekymringsmeldinger til barnevernet.

– Av de 250 meldingene ble de fleste sendt videre. Kun 50 av dem ble henlagt, sier barnevernsleder i Kristiansand Monica Brunner.

Brunner forteller at de før prosjektet «Barn under radaren» startet fikk rundt 20 meldinger i året fra sykehuset.

Hun mener det er viktig for de ansatte ved sykehuset og ha oversikt over hvilke saker og hendelser som skal meldes til dem.

– Har du inntrykk av at de ansatte får god nok opplæring i i forhold til når de har taushetsplikt og ikke?

– Ja, stort sett tror jeg de aller fleste har god kunnskap om dette.

Barnevernssjef i Kristiansand Monica Brunner mener «Barn under radaren» er et viktig prosjekt. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Frykter flere lovbrudd

Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune er også kritisk til at «Barn under radaren» nå spres til hele landet.

Hun mener ansatte i velferdssektoren sender altfor mange bekymringsmeldinger til barnevernet i strid med både norsk lov og menneskerettigheter, og at det ofte fører galt av sted.

– Dette må det tas tak i før det sendes ut enda flere oppfordringer om å melde, sier Thune.

Juristen mener at man ikke kan løse en families utfordring ved å fylle ut et skjema.

Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune mener ansatte i velferdsstaten må få mer kunnskap om hvilket ansvar de har for å etterleve menneskerettighetene i jobben sin. Foto: Ellen Omland / NRK

Thune jobbet tidligere som dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hun frykter at sjekklista vil føre til enda flere lovbrudd.

Overlege Köpp sier sjekklista skal bidra til at helsepersonell får en bedre juridisk forståelse av om kriteriene i opplysningsplikten er til stede eller ikke.

– BarnsBeste jobber nå med å utvikle mer kompetanse for helsepersonell. Det er noe vi ser at det er behov for. Vi er ikke i mål med det arbeidet.