Jente (17) død etter knivstikking i Kristiansand

Politiet bekreftet i en pressemelding natt til torsdag at 17-åringen mistet livet.

Tore Klovning, adm.dir. i Coop Sørvest, bekrefter overfor Fædrelandsvennen at den 17 år gamle jenta var ansatt ved butikken.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om at en av våre medarbeidere døde i denne tragiske hendelsen, sier Klovning til avisen.

17-åringen var en av to personer som ble sendt til sykehus etter knivstikkingen. Skadeomfanget til den andre personen som ble knivstukket er ukjent.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken halv seks. Foto: Tom-Richard Hansen-Olsen / NRK

Knivstukket i matbutikk

Knivstikkingen skjedde inne på Coop Obs-butikken i 17.30-tiden onsdag kveld.

En 15 år gammel jente skal ha truet både vektere, flere ansatte og kunder på senteret.

Ifølge påtaleleder Cecilie Pedersen Hille hadde jenta rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet tidligere på dagen, melder NTB.

Politiet sier de fikk raskt kontroll på 15-åringen, som de sier de har kjennskap til fra før.

Vitne: – Kaotiske tilstander

– Vi var på senteret og hører roping. Jeg så en dame som stod og truet en vekter med kniv, og det blir ropt etter hjelp om det var helsepersonell på stedet, sa NRK-journalist Eskil Mehren som er på ferie på Sørlandet.

Han forteller at det var kaotiske tilstander på senteret, og de ble bedt om å forlate stedet.

– Folk stormet ut i alle utganger på senteret. Selv har vi to unger, så vi dro. Utenfor var det få som visste noe. Etter hvert ser vi politiet komme ut med gjerningskvinnen og at de har kontroll over henne, sa Mehren.

Udramatisk pågripelse

Innsatsleder Stian Pauschert. Foto: Gjermund Håkonseth / NRK

– Gjerningskvinnen ble pågrepet lengre inne på Sørlandssenteret, sa innsatsleder på stedet, Stian Pauschert til NRK.

– Vi fikk god hjelp av vitner som pekte hvor gjerningspersonen hadde løpt. Personen lagde mye hysteri, med skrik og væremåte, så vi fikk lokalisert henne hurtig.

Han sier pågripelsen var udramatisk.

Følger opp de ansatte

– Dette er nå en politisak, men jeg kan bekrefte at sikkerhetspersonell fra Nokas evakuerte senteret og ba butikkene om å stenge ned til vi fikk oversikt over situasjonen, i samsvar med politiet, sa senterdirektør på Sørlandssenteret, Ruben Storevold til NRK onsdag kveld.

Senterdirektøren på Sørlandssenteret, Ruben Storevold, sier at de har rutiner for å følge opp sine ansatte etter slike voldshendelser. Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Han sier de har rutiner for slike alvorlige voldshendelser gjennom vaktselskap og butikkansatte, som de nå følger opp.

– Våre tanker går til våre ansatte som ble skadet og de berørte og vi har informert alle ansatte gjennom felles Facebook-gruppe og informert at de som har behov for å prate med noen, eller annen assistanse får oppfølging umiddelbart.

– Det blir et samarbeid mellom Coop Obs og senteret, sa sikkerhetssjef i Thon-gruppen, Ola Stavnsborg.

Butikken ble stengt slik at kriminalteknikerne kunne begynne etterforskningen. Foto: Lars Eie / NRK

Få vitner til hendelsen

Det skal ikke være mange vitner til selve knivstikkingen.

– Nå undersøker vi åstedet og innhenter vitneopplysninger. Og etter hvert blir det avhør av gjerningspersonen, sier operasjonsleder i Agder-politiet, Audun Eide.

Både politi, ambulanse og luftambulanse var på stedet. Butikken ble stengt av for resten av kvelden, og politiet har drevet etterforskning på stedet.