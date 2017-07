Marie (17) døde etter knivstikkingen

Hun døde kort tid etter en operasjon klokken 22.00 på Sørlandet sykehus i går kveld. Marie var sommervikar på Coop OBS på senteret, og var fra Kristiansand.

– I går kveld fikk politiet dessverre den triste beskjeden om at den 17 år gamle jenta avgikk med døden. Hun døde like etter at hun ble operert 22.00 tiden i går kveld, sa Cecilie Pedersen Hille som er fungerende påtaleleder, Agder politidistrikt.

17-åringen satt ikke i kassen da hun ble angrepet, men var i butikken.

Tilstanden er kritisk

Også en 23 år gammel kvinne ble angrepet i kjøpesenteret. Hun ble etter operasjon ved Sørlandet sykehus fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus for ny operasjon.

23-åringen var kunde i butikken og befant seg på et annet sted enn 17-åringen da hun ble angrepet.

Kvinnens tilstand beskrives i formiddag som kritisk.

Kjenner ikke til relasjoner

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 17.30 i går ettermiddag.

Tolv minutter senere pågrep politiet en 15 år gammel jente, som er siktet for angrepene.

PRESSEKONFERANSE: Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, under pressekonferansen om knivstikkingen på Sørlandssenteret. Foto: NRK

Politiet opplyser på nåværende tidspunkt at de ikke har noen opplysninger om at det er noen relasjon mellom ofrene og den siktede.

Roser

Venner av den drepte 17-åringen har kommentert med roser på Instagram. Politiet opplyser under pressekonferansen i dag at de pårørende ønsker ro.

– Vil minne om at de pårørende ønsker fred og ro, og ber om at det blir respektert, sa Hille.

Politiet jobber nå med å ivareta de pårørende, avhøre vitner og ta andre tekniske etterforskningsskritt.

Politiet har også etablert kontakt med kommunens kriseteam, som ivaretar ofre, pårørende og de ansatte ved Coop OBS.