– Det vil bli skiftet kommunedirektør i Grimstad, sier ordfører Beate Skretting (H).

Politikerne behandlet saken mot kommunens øverste leder bak lukkede dører i ettermiddag.

– Det ble vedtatt et ønske om at hun fratrer, sier Skretting.

Misnøyen mot Tone Marie Nybø Solheim har pågått over lengre tid. Nå stemte flertallet for at hun skal fratre sin stilling så fort som mulig.

Unødvendig pengebruk, særlig i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester, er noe av det som politikerne har vært kritiske til.

I vedtaket står det:

«Særlig alvorlig er det at dette er en av en rekke saker de siste årene der innkjøpsreglementet har blitt brutt.»

I fjor avdekket Agderposten at hun hadde brutt kommunens innkjøpsregler.

Det var etter at mer enn to millioner kroner hadde blitt brukt på konsulenter som skulle hjelpe Grimstad med å spare penger.

Kontrakten med konsulentfirmaet Agenda Kaupang var på et beløp som var 35.000 kroner for høyt.

– Jeg mener denne saken er større enn overskridelsen på kroner 35.000, har Høyre-politiker Tor Eriksen tidligere uttalt til Grimstad Adressetidende.

Flertallet vil sparke rådmannen

20 av 35 medlemmer i kommunestyret hadde på forhånd av kveldens møte flagget mistillit mot Nybø Solheim.

Det var Agderposten som først omtalte denne saken.

Dette er saken Ekspandér faktaboks I 2018 engasjerte Grimstad kommune konsulentfirmaet Agenda Kaupang for å se hvordan kommunen kunne bedre driften.

Nå mener flere politikere at kommunen kan ha brutt innkjøpsreglene da de utvidet en kontrakt med firmaet.

20 av 35 representanter har flagget mistillitsforslag mot rådmann Tone Marie Nybø Solheim.

Saken har allerede vært oppe i kontrollutvalget og behandles i kommunestyret tirsdag 15. september.

I mistillitsforslaget ber politikerne om at kommunedirektøren avslutter sitt arbeidsforhold.

– Vi presiserer at vi ikke sier opp kommunedirektøren i møtet på tirsdag, men at vi med vedtaket starter den prosessen som vil lede til at arbeidsforholdet avsluttes, og at vi mener dette bør skje raskt, heter det i brevet som er omtalt av Grimstad Adressetidende.

Dette ble senere omskrevet til sterk kritikk i stedet for mistillit, ifølge Agderposten.

20 av de 35 representantene i kommunestyret i Grimstad står bak et mistillitsforslag mot kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim. Foto: Anders Mjaaland / NRK

– Kan ikke forklare, bare beklage

Grimstad kommune har for få år siden også vært involvert i en annen sak om ulovlige innkjøp.

Den såkalte helsekjøp-saken fra 2017 dreide seg om direkteanskaffelser uten rammeavtaler i en størrelsesorden nær hundre millioner kroner.

I den pågående saken med konsulentfirmaet Agenda Kaupang har kommunedirektøren lagt seg flat.

– Jeg kan ikke forklare, bare beklage, sier Nybø Solheim til Agderposten.

Til NRK sier Nybø Solheim at hun er forberedt på å gå av som rådmann i Grimstad.

– Jeg skal gjøre mitt ytterste for skape trygghet og stabilitet inntil jeg ikke lenger er kommunedirektør, og jeg kjenner på et stort ansvar for å gjøre overgangen best mulig.