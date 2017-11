Politiet åpner 15 år gammel grav i drapsetterforskning

Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet har tidligere uttalt at dette neppe er aktuelt, men etter nye undersøkelser i fagmiljøer har politiet nå besluttet å grave opp levningene, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i

Agder politidistrikt.

Politiet skriver i en pressemelding at de ikke ønsker å gi ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.

26. september kalte politiet inn til en pressekonferanse, der de offentliggjorde at en kvinne var pågrepet og siktet for to drap.

Det ene skjedde i 2014 da en mann i 40-årene ble funnet død på et hotell i Kristiansand. Dette var kvinnens tidligere samboer.

Etterforskningen av dette drapet ledet til at hun også er siktet for drap på faren i 2002.