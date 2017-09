Kvinne fra Kristiansand siktet for to drap

Tirsdag ettermiddag hasteinnkalte politiet i Kristiansand om en drapssak. På en pressekonferanse klokken 17.00 ble det klart at politiet har pågrepet ei kvinne i 40-årene, og sikta henne for å ha drept sin tidligere samboer på et hotell i Kristiansand i 2014.

Etterforskningen har ledet til at hun også er sikta for drapet på et familiemedlem i 2002. Etter det NRK erfarer er dette offeret kvinnens egen far.

Kvinnen er etnisk norsk, bosatt i Kristiansand, og er ikke tidligere domfelt.

– Vi går ikke ut med hva vi mener er motivet for drapene, sier etterforskningsleder Cecilie Pedersen Hille på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Flere års etterforskning

Hille redegjorde tirsdag for bakgrunnen for den komplekse saken.

Politiet har siden 2014 etterforska et mistenkelig dødsfall, etter at en mann i 60-årene ble funnet død på tidligere First Hotel i Kristiansand 6. april dette året.

Nå sier politiet at dødsårsaken er forgiftning, og at det trolig er mannens tidligere samboer som utførte drapet.

– Dette har vært en lang og omfattende etterforskning, og mistanken mot kvinnen har stadig blitt sterkere, sier Hille.

Politiadvokaten forteller at Kripos har bistått lokalt politi siden januar 2016.

En mann i 60-årene ble funnet død på et hotellrom i Dronningens gate i Kristiansand i april 2014. En kvinne i 40-årene er nå pågrepet og siktet for drapet. Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Sikta for drap på nok et familiemedlem

Utover i etterforskningen av drapet på barnefaren, ble kvinnen også mistenkt for å ha drept et annet familiemedlem. NRK får bekreftet at dette skal være kvinnens egen far, som var i 50-årene da han ble funnet død.

– Den fornærmede er en etnisk norsk mann i 50-årene. Han ble funnet død i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002.

Politiet henla saken som intet straffbart forhold, og mannen ble aldri obdusert.

Politiet kan derfor ikke fastslå dødsårsaken, og erkjenner at mer kunne vært gjort den gang. Hille sier politiet ikke kan utelukke at forgiftning var dødsårsaken også her.

– Sett i ettertid burde mannen vært obdusert, sier hun.

– Det er opplysninger under etterforskningen av 2014-saken som gjør at man ser på 2002-saken annerledes enn det man gjorde da den ble henlagt, sier Hille.

På tirsdagens pressekonferanse ønsket ikke politiet å kommentere hvilken relasjon mannen hadde til den siktede kvinnen, eller hva de mener var motivet.

Ikke tidligere domfelt

Den siktede kvinnen er etnisk norsk. Hun er ikke tidligere domfelt, opplyser politiet. Den siktede kvinnen har fått oppnevnt forsvarer Ole Andreas Thrana, som sier til NRK at kvinna stiller seg uforstående til siktelsen.

– Hun stiller seg uforstående til siktelsen og er selvfølgelig preget av denne, sier Thrana.

Den siktede kvinnen er fortsatt ikke avhørt. Hun framstilles for varetektsfengsling i Krisiansand onsdag klokken 12.30, men kommer til å begjære seg løslatt.

De pårørende i saken er varslet. Politiet i Kristansand opplyser at de står foran en omfattende etterforskningsfase, der mange personer skal avhøres. Det skal også gjøres tekniske undersøkelser.