– Rettssikkerheten bør være lik uansett hvor du bor

En kvinne er siktet for drap sin tidligere samboer, funnet død i 2014, og sin avdøde far.

Faren ble funnet død i sitt eget hjem i 2002. Etter det NRK får opplyst ble han funnet i badekaret og dødsfallet ble oppfattet som plutselig. Politiet mente det var et naturlig dødsfall, de bestilte aldri en obduksjon.

– Sett i ettertid burde han vært obdusert, sa politiadvokat Cecilie Pedersen Hille da hun forklarte siktelsene til pressen.

En gjennomgang NRK gjorde i 2014 viste at Agderpolitiet er blant distriktene som sjeldnere ber om obduksjoner (per 100 000 innbygger).

– Agder har veldig lav obduksjonsfrekvens i forhold til andre distrikt. Det henger nok sammen med at de har lang transportvei til rettsmedisinsk institutt, som gjør det dyrere, sier Rognum.

Han vet ikke om omstendighetene rundt dødsfallet i 2002, men uttaler seg generelt om terskelen for å be om en obduksjon.

– Hvis man finner et menneske plutselig og uventet død, så er det per definisjon en unaturlig død. Legen skal melde fra til politiet, som så bør sørge for en rettsmedisinsk undersøkelse.

2013: NRK hentet inn tall for hvor mange obduksjoner per 100 000 innbyggere de daværende politidistriktene hadde bestilt. Agderfylkene lå nederst på statistikken. Foto: NRK

– Urettferdig prislapp

Rettsmedisineren kritiserer ikke politiet i Agder, men bestillingsordningen som gjør at distriktet må ta regningen. Han har tidligere også fått støtte av politileder Grete Lien Metlied, som mener det utføres for få obduksjoner.

– Dette er også urettferdig for de distriktene med lenger reisevei, sier Rognum.

Begravelsesbyrå frakter avdøde til Oslo for politiet. I 1992 ble det bestemt at politidistriktene selv må ta regningen for transport og obduksjon. Etter endringen gikk antallet obduksjoner dramatisk ned. Når politidistriktet må ta kostnaden, øker risikoen for at alvorlig kriminalitet ikke avdekkes, ifølge rettsmedisineren.

– Jeg vil jo si at det er uheldig at det er så stor forskjell etter hvor du bor i landet. Det burde være lik rettssikkerhet, uansett hvor du bor, sier Rognum.

– Denne kostnaden burde løftes ut av politidistriktet og vekk fra den daglige salderingen.

REDER: Johan Jørgen Ugland døde i 2010 i Grimstad. Måneder etter hans død fikk politiet opplysninger om at det kunne være et drap. Foto: NRK

Dødsfallet i 2002 er ikke det eneste eksempelet på at Agder-politiet har måttet etterforske et drap uten å slå fast en dødsårsak.

I mars 2010 ble rederen Johan Jørgen Ugland funnet død i boblebadet i sitt eget hjem i Grimstad. Noen måneder senere fikk politiet bekymringsmeldinger om at dødsfallet kunne være et drap og startet en etterforskning. Da hadde ikke Agderpolitiet bedt om obduksjon, og det var sent. Liket var kremert.

– Kan fortsatt obdusere

Den døde ekssamboeren skal ha blitt funnet på et hotellrom med piller ved siden av seg, forteller en venn av den døde. Obduksjonen viste at han hadde medikamenter i kroppen, og politiet mistenker at han ble forgiftet.

Ifølge rettsmedisiner Rognum er det ikke sikkert at det er for sent å gjennomføre en obduksjon, 15 år etter at kvinnens far døde. Obduksjonen kan kanskje gi svar på om også han har inntatt medikamenter.

– Man kan fortsatt gjøre en obduksjon og prøve å påvise for eksempel gift og medikamenter. Hvor enkelt det er, kommer an på en rekke omstendigheter rundt begravelsen, sier Rognum.

IKKE OBDUKSJON: Politiet i Agder har bedt rettsmedisinsk institutt vurdere om liket av kvinnens far bør obduseres i dag, ifølge VG. Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Vanskelig å få svar

Det bekrefter også avdelingsleder Marianne Arnestad.

– Det er vanskelig å si hvor mange svar man kan få, det kommer an på så mange ting, sier Arnestad.

– Man kan bruke prøver av biologisk materiale for å påvise at et stoff er til stede, men man har ikke et like solid grunnlag for å tolke prøvene.

Ifølge VG har politiet i Agder nå besluttet å ikke be om en obduksjon av kvinnens far.

– Politiet har onsdag undersøkt muligheten for å grave opp liket fra 2002 med rettsmedisinsk institutt, som har rådet oss til å ikke gjøre det. En oppgraving er derfor ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Cecilie Pedersen Hille til VG.

Politiet vil ikke gå ut med hvilke opplysninger eller funn de har, som danner grunnlaget for siktelsen om drap på kvinnens far.