Pappaen til drepte Jakob håper de slipper anke

– Dette synes jeg var bra. Det er en rettferdig dom.

Det sier Abdullahi Hassan til NRK etter at sønnens drapsmann torsdag ble dømt til forvaring i 11 år.

Aktor mente at 10 års fengsel var passende, men Kristiansand tingrett gikk altså høyere.

Håper å slippe anke

En siste hilsen fra skolene i bydelen Vågsbygd ved kisten til Jakob Abdullahi Hassan i Oddernes kapell. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Tingrettsdommer Ben Fegran under rettsaken i Kristiansand. I dommen beskriver han drapene som helt uforståelig. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Faren til Jakob synes 11 års fengsel er lite, men understreker at han er fornøyd ut fra aktors påstand, norsk lov og at barn ikke kan dømmes til mer enn 15 år i fengsel.

– Både 10 og 11 år er lite, men det er i tråd med norsk lov, sier Hassan.

Han mener også det var riktig av retten og idømme forvaring på grunn av gjentakelsesfare, fremfor vanlig fengselsstraff.

Nå håper familien at de slipper belastningen med at saken ankes og må opp til ny behandling i lagmannsretten:

– Dette har vært veldig tungt for familien min, kona mi og alle søsknene til Jakob. Vi må videre, det er ikke annet å gjøre.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier han er overrasket over dommen på 11 års forvaring, og at anke nå blir vurdert.

Enkemannen etter Tone Ilebekk, Morten Andersen, er lettet over at 16-åringen ble dømt til forvaring.

Det er derfor, slik retten ser det, en sterk gjentakelsesfare selv om denne vurderes opp mot en løslatelse 11 år fram i tid. Kristiansand tingrett

Vondt og nødvendig

Abdullahi Hassan og kona Saida Aswad fulgte behandlingen i tingretten forrige uke.

– Det var en stor belastning å være der, men vi var nødt til å høre, sier Hassan.

Tingretten har i dommen lagt vekt på at dobbeltdrapet skjedde som følge av bagateller.

– De ble drept for ingenting. Jeg tror han planla å drepe Jakob siden han hadde kniv med seg, men det er uforståelig og tilfeldig at to ble drept, sier Hassan.

Hans motivasjon for begge drapene – en bagatell når det gjaldt drapet på Hassan og for å hindre at han ville bli avslørt når det gjaldt drapet på Ilebekk – gjør drapene helt uforståelige. Kristiansand tingrett