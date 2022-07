– Jeg har fått spørsmål om jeg vil være med å booke artister til neste års festival. Det høres veldig gøy ut, sier Live Meland.

Den musikkinteresserte 14-åringen er en av mange engasjerte ungdommer som både sitter i styret og er med å arrangere Fjellparkfestivalen, som pågår nå.

I sommer har NRK skrevet om Stavernfestivalen, Steinkjerfestivalen og Kunesdagan, som har slitt med å få tak i nok frivillige.

Slik har det ikke vært for Fjellparkfestivalen i Flekkefjord.

Festivalsjef Simen Berrefjord sier de var spente på forhånd, men at det har gått overraskende bra å rekruttere frivillige.

– Vi slet litt under pandemien, men i år har vi fått mange nye ungdommer i tillegg til de frivillige som stiller opp år etter år, sier han.

Festivalsjef Simen Berrefjord begynte selv å jobbe for Fjellparkfestivalen som 15-åring. Foto: Sigurd Schaathun / NRK

Bookingsjef på 19 år

Helt siden oppstarten i 1982 har landets eldste rockefestival hatt en tradisjon for å engasjere de unge. I dag er snittalderen i styret 19 år.

Den yngste som er med er 13 år. Bookingsjefen er 19 år.

Festivalsjefen forteller at de legger til rette for at de unge får ta ansvar tidlig.

Å ha tenåringer både i styret og som frivillige er et bevisst valg.

– For oss er det viktig å legge til rette for de unges ideer og initiativ, sier han.

Lærer å samarbeide

Live Meland føler hun lærer masse av å være med å arrangere.

– Jeg er med folk som jeg ikke ville vært med til vanlig, og lærer mye om å samarbeide med andre. I tillegg må du være kreativ og finne løsninger på ting, sier hun.

Natt til fredag overnattet hun som vakt på festivalområdet. Etter en liten tur hjemom skal hun tilbake.

Jesenia (til venstre), Hermine og Live har jobbet med rigging og maling av skilt hele uka. – Vi lærer oss å samarbeide med andre, sier de. Foto: Sigurd Schaathun / NRK

Live har tilbrakt minst åtte timer daglig på festivalområdet den siste uka.

– Å være med på dette er bare gøy. Du kan være med venner og har noe å gjøre om sommeren.

Hvem drømmer du om å booke neste år?

– Å, det var et vanskelig spørsmål, men jeg må nok si Gluecifer. Det er kulest å ha norske band!

Fjellparkfestivalen regner med å ha minst 3000 besøkende innom de tre dagene festivalen varer. Rundt 150 frivillige er i aksjon. Foto: Sigurd Schaathun / NRK

Lett å rekruttere

Festivalsjef Berrefjord startet selv å jobbe for festivalen da han var 15 år gammel. De siste fem årene har han vært festivalsjef.

– Det er kult å få den muligheten som ung og nå bringe det videre. Min erfaring er at når det gis ansvar og gode rammer så er det lett å rekruttere.

Fjellparkfestivalen startet som en endagsfestival for 40 år siden. Utgangspunktet var lokale band som laget en scene for å vise seg fram.

Allerede da var ungdommens innsats sentral.

Ordfører: – Veldig takknemlig

Ordfører i Flekkefjord Torbjørn Klungland (Frp) er imponert over alle ungdommene som stiller opp for festivalen år etter år.

– En ting er at det er frivillig, men mange av dem kunne hatt sommerjobb og tjent penger. I stedet velger de å jobbe dugnad for festivalen. Jeg er veldig takknemlig for den oppofrelsen.

Klungland har selv en sønn som har jobbet for festivalen siden han var 14 år.

– Han er 22 år og er vel en av de som drar opp gjennomsnittsalderen, humrer han.