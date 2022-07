Da den store festivalen starta torsdag var Ninni Bugge (19) på plass som sommervikar. Hun jobber i hovedkantina, og skal sørge for at de som jobber på festivalen får i seg nok å drikke.

I år prøver Stavernfestivalen noe nytt – de har ansatt betalte sommervikarer i stedet for å bruke frivillige som jobber for festivalpass.

– Man får en bredere opplevelse av festivalen gjennom å jobbe her. Det blir bare bedre for hvert år, sier 19-åringen.

Hun er en av de 500 vikarene som er ansatt på festivalen. De skulle helst vært flere.

Mangler arbeidskraft

Med en bransje som sulter etter arbeidskraft i hele sommer-Norge, måtte festivalsjef Roar Vaborg Gudbrandsen altså nøye seg med drøyt 300 færre sommervikarer enn han egentlig ønsket seg.

MANGLER FOLK: Festivalsjef Roar Vaborg Gudbrandsen har byttet ut de frivillige med unge som vil ha sommerjobb. Foto: Viktor Tangestuen / NRK

– Det er vanskelig å få tak i folk. Spesielt de over 18 år har det vært vanskelig å få tak i, men for de under 18 år har etterspørselen vært stor, sier han.

Gudbrandsen skulle gjerne sett for seg et samarbeid med andre i samme bransje både i Larvik og omegn for å sikre nok bemanning.

– Det er rift om sommervikarer, og det går an å kombinere denne sommerjobben med andre sommerjobber, sier han.

Stor etterspørsel i sommerbyen

Elin Snedal Christiansen, markedskontakt for Nav i Larvik, kjenner godt igjen problemet Stavernfestivalen beskriver.

– Generelt har det vært vanskelig å få tak i sommervikarer i år. Mange i den bransjen trenger folk i sommer, og Larvik er en sommerby med stor etterspørsel.

Hun roser initiativet med å ansette sommervikarer på festivalen, som Nav har samarbeidet med dem om.

MANGE OG BEINET: Elin Snedal Christiansen, markedskontakt for NAV i Larvik, sier mange vil ha sommervikarer i år. Foto: Mads Thygesen / NRK

Gikk hardt ut

Festivalsjef Gudbrandsen sier det foreløpig bare har vært fordeler med å ansette betalte vikarer kontra frivillige.

– Det er billigere for oss, det er mer stabilt og lettere å håndtere. Nå slipper vi å jage etter de frivillige som ikke møter på jobb. Derimot har vi har en stab som synes det er gøy å være her, og dette er noe de kan skrive på cv-en etterpå, sier festivalsjefen.

De store konsekvensene av at han mangler nærmere 300 sommervikarer, blir det imidlertid ikke.

Festivalsjefen skulle gjerne hatt flere i jobb, men sier de har tettet hullene.

– Vi snakket med Personalhuset for å ordne vakter over 20 år. I tillegg så gikk vi litt hardt med å lyse ut over 800 sommerjobber. Akkurat nå når festivalen er i gang ser det bra ut, men det holder akkurat, sier Gudbrandsen.

Kantinearbeider Ninni Bugge sier hun vil få med seg hele festivalen selv om hun ikke får festivalpass i betaling for innsatsen i år.

– I år har jeg måttet kjøpe billetten selv. Om det hadde vært penger eller festivalpass som betaling, hadde jeg vært her uansett.