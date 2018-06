– Jeg hadde forsøkt alt. Knivstikking var noe nytt

Jenta forklarte seg i Kristiansand tingrett i formiddag. Hun står tiltalt for drapet på Marie Skuland (17) og drapsforsøk på Christine Aaneland (24).

Media følger forklaringen fra et annet lokale via videolink, og det var problemer med lyd under tiltaltes forklaring. Lyden ble gjenopprettet da aktor startet sin utspørring.

«Jeg har planlagt, jeg har gjort og jeg skal gjøre», skal tiltalte ha sagt til legen som snakket med henne på legevakta like etter knivstikkingen på Sørlandssenteret.

Like etter drapet på Sørlandssenteret sa tiltalte til legen at hun ville tilbake til enetiltaket på Evje for å drepe personalet. Legen har forklart at hun sa hun ville drepe med kniv.

Aktor Jan Tallaksen mener 16-åringen planla å drepe noen da hun dro på Sørlandssenteret.

Tiltalte hadde to dager i forveien fått beskjed om at hun trolig ville være på tvang i enetiltaket på Evje i ett år til. I avhør har hun forklart at hun fikk akutte drapstanker dagen etter.

– Jeg følte at livet mitt var ødelagt, sier jenta.

Søkte på «strafferettslig tilregnelig»

Dagen før drapet 26. juli i fjor, foretok hun en rekke nettsøk som statsadvokat Jan Tallaksen trekker frem.

– Du søkte på «strafferettslig tilregnelig», «straff for knivstikking» og « Bjørgvin ungdomsenhet». Hvorfor?

– Jeg søkte opp fengselet for å vite hvor jeg kom til å havne, sier 16-åringen.

Tiltalte søkte på «knifeattack» og «knifekillings» på YouTube dagen før knivstikkingene på Sørlandssenteret. Det erkjenner hun i retten. Under sin forklaring sier 16-åringen at hun ikke stakk for å drepe, men at hun følte hun måtte gjøre noe drastisk for å slippe å bo i enetiltak ett år til. Hun fant i forkant frem til kniven på Coops nettsider.

– Hvorfor måtte du gjøre noe drastisk, spør aktor.

– Jeg hadde forsøkt alt. Knivstikking var noe helt nytt og annerledes.

Det var 26. juli i fjor at Marie Skuland (17) ble drept inne på Coop OBS på Sørlandssenteret i Kristiansand. Foto: Kristine Sterud / NRK

Erkjenner delvis straffskyld

16-åringen erkjenner bare delvis straffskyld for drapet og drapsforsøket, og hevder hun ikke mente at knivstikkingen skulle føre til drap.

Aktor Jan Tallaksen presser jenta, og lurer på hvorfor hun søkte på «hvordan drepe noen» dagen før drapet, dersom hun ikke mente å drepe?

– Mitt motiv var ikke å drepe, jeg ville ha hjelp, sier tiltalte som stadig gråter under utspørringen.

– Så du tok sjansen på at noen ble drept så du kunne få hjelp? Var du villig til å ta den sjansen?

– Jeg vet ikke hvilken sjans jeg var villig til å ta.

Leste om dobbeltdrap og Vollen-saken

Den tiltalte 16-åringen hadde også søkt på Vollen-drapet og dobbeltdrapet i Kristiansand.

– Jeg hadde tenkt å knivstikke ei gang. Jeg har lest og sett på YouTube at folk som blir stukket i magen har overlevd, sier tiltalte.

Aktor spør hva hun trodde ville skje dersom hun snakka med noen om drapstankene:

– Jeg tenkte at jeg ville bli ramma inn med ekstra kontroll og oppbemanning.

Tiltalte har sagt i avhør at hun følte drapstankene kom akutt. Noen dager tidligere hadde hun forsøkt å ta sitt eget liv.

– Uansett hvilke fellende bevis politiet har, kommer jeg til å stå på at jeg ikke hadde motiv å drepe.