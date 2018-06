Den tiltalte 16-åringen gråter og gjemmer hodet i hendene under filmen. Hennes skrik fra drapsdagen 26. juli 2017 fyller rettslokalet. De etterlatte er sterkt preget.

Overvåkningskameraene fanget opp jenta fra hun ankom parkeringsplassen på Sørlandssenteret sammen med sjåføren som skal vitne senere på rettens andre dag.

Les også:

Retten ser jenta gå inn på senteret, videre rett inn på Coop OBS og til kjøkkenavdelingen. Der går hun bort til knivene. I forkant hadde hun sjekket på Coops nettsider hvilken kniv hun ville bruke da hun skulle utføre knivstikkingen. Dette har hun selv forklart.

Jenta landet på en 16 centimeter lang og 4 centimeter bred kjøkkenkniv.

Den da 15 år gamle jenta tar kniven ut av emballasjen, og går mot sommervikaren Marie Skuland som står noen meter lenger borte.

Tiltalte erkjente i retten at hun hadde planlagt å knivstikke noen på Coop OBS denne dagen.

Fire minutter

Videoen viser hvordan tiltalte går mot vikaren i kjøkkenavdelinga, sier et par ord. Skuland er skjult bak en reol, men retten får se at tiltalte gjør et utfall.

Tiltalte løper ut av kjøkkenavdelingen og mot utgangen. Idet hun løper fordi Christine Aaneland som står og skanner middagsvarene, stikker hun 24-åringen raskt i siden og løper videre. Ett stikk også denne gangen.

Det går rundt fire minutter fra hun går inn på Coop OBS til hun er ute. På den tiden har hun drept Marie Skuland (17) med ett knivstikk, og kritisk skadet Christine Aaneland.

Sistnevnte følger saken, og ser seg selv bli knivstukket på videoen.

Bildet viser den drapstiltalte jenta før hun blir pågrepet av politiet. Foto: Privat

Kraftige hyl

Videoen viser videre tiltalte som løper gjennom senteret. Redde kunder flykter unna. Politivitner forteller om tilstander av panikk når de ankommer stedet med fire patruljer.

Tiltalte blir pågrepet utenfor hobbybutikken Panduro. Der står tre sivile menn i en halvsirkel rundt henne, mens hun hyler og skriker. Seks politibetjenter kommer til og omringer henne.

«Legg fra deg kniven! Ro deg ned!», roper politiet.

Hun legger etter hvert ned kniven og overgir seg.

– Jeg kjente henne igjen med en gang fra tidligere hendelser, forteller innsatsleder Stian Pauchert i retten.

Gjentatte ganger i forkant av drapet hadde hun truet med å hoppe fra ulike broer.

Planla å knivstikke

To dager i forveien hadde hun fått beskjed om at hun trolig ville bli værende på tvang i enetiltaket på Evje i ett år til. Jenta sier hun følte livet var ødelagt, og at hun måtte gjøre noe drastisk.

Kriminaltekniker Bernt Mushom viser retten den blodige kjøkkenkniven som ble brukt til å drepe Marie Skuland og til å skade Christine Aaneland. Blodet til begge ofrene er på kniven.

Les også: