– Nå har et nesten samlet bystyre sett seg så lei på representantene som ødelegger at det er stor enighet om at vi må få slutt på dette, sier ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap).

Han forteller om bystyrerepresentanter som søker oppmerksomhet ved å snakke om andre ting enn selve sakene og om bruk av en tone han ikke liker.

Han har også blitt overrasket over hvordan noen har omtalt andre.

– Hva i all verden er dette for noe, har jeg tenkt.

Han sier det gjelder en håndfull representanter.

Et utfordrende debattmiljø de to, tre siste årene, var grunnen til at ordføreren kalte inn gruppelederne i bystyret til møte.

Han ønsker en ny kurs.

Slik oppsummerer Fædrelandsvennen bråket «Tidsbruken. Antallet interpellasjoner. Den bryske tonen. Personkarakteristikkene. Skittkastingen. Nivået på debatter og diskusjoner i bystyret i Kristiansand er noen ganger så lavt at det rett og slett er blitt et demokratisk problem. Politikere fremstår som latterlige, barnslige, og det tidvis harde og usaklige ordskiftet skremmer stemmer fra å delta.» Trusler og sjikane Trusler, sjikanering og hatytringer har blitt hverdagskost i sørlandsbyen.

Sjikaneringen gjøres både av politikere i bystyret og folk i kommentarfeltet. Sørlandsnyhetene Det startet før valget for to år siden med Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Der ble det publisert anonyme innlegg som inneholdt hets og sjikane mot politikere, næringslivstopper og andre. Demokratene-politiker Demokratene-politiker Nils Nilsen er administrator på Sørlandsnyhetene. Han står bak mange innlegg.

Bli Vakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal var også administrator og har sponset siden, men har nå trukket seg. Demokratene Flere mener at Sørlandsnyhetene har tette koblinger til partiet Demokratene.

Demokratene har flere ganger avvist at de har noe med Sørlandsnyhetene å gjøre. Har preget politikken Nils Nilsens mange innlegg har preget debattklimaet i bystyret.

Nilsen har blant annet beskyldt politikere og kommuneansatte for å være korrupte.

Han har også kalt ordføreren evneveik som ordfører og politiker på Sørlandsnyhetene.

Nilsen har fått krass kritikk etter å ha brutt kommunens etiske regelverk etter å ha hengt ut navngitte ansatte i kommunen. Politiet vurderer tiltak Enkelte politikere i bystyret skal ha blitt rådet av politiet til å ikke gå alene på kvelden.

Politiet har sagt at de vurderer tiltak. Det kan være forebyggende samtaler med dem som sprer straffbare trusler og hatefulle ytringer.

– Har utgangspunkt i Sørlandsnyhetene

Ordføreren mener mye av det som har skjedd har utgangspunkt i det som har blitt skrevet på Facebook-siden Sørlandsnyhetene, som oppstod før kommunevalget i 2019.

– Jeg oppfatter at de nærmest insinuerer korrupsjon blant politikere og ansatte i kommunen. Slik mistenkeliggjøring gjør både vondt og påvirker motivasjonen, sier Skisland.

Demokratenes bystyrerepresentant Nils Nilsen er i dag administrator og skriver for Sørlandsnyhetene.

Han har fått mye kritikk for å bidra til et dårlig debattklima.

Senest denne uka postet han et innlegg på Sørlandsnyhetene der han kaller ordføreren «evneveik som ordfører og politiker».

Kjære Prest. Bli ved din lest! Som ordfører har du feilet. Den presteutdannede Ordføreren i Kristiansand burde holdt seg til presteyrket. Som ordfører og politiker er han evneveik. Nils Nilsen / Sørlandsnyhetene

Ifølge Nilsen skal dette være en reaksjon på uttalelser ordføreren har kommet med om ham.

– Jeg opplevde at ordføreren tok i bruk et arsenal han ikke burde, så jeg skjøt tilbake. Det var kanskje litt unødvendig, sier han.

Karakteristikken av ordføreren føyer seg inn i en lang rekke med skyts mot folk i næringsliv og politikk.

I det samme innlegget blir tidligere ordfører Harald Furre (H) kalt «naut». Utøya-overlevende Jannicke Arnesen (Ap) har han kalt «en massiv sperrebalong for de virkelige ofrene».

Nylig har han også påstått at kommunen har tilpasset utlysningsteksten til jobben som ny kulturdirektør for Mette Gundersen (Ap). Kommunedirektøren har uttalt til Fædrelandsvennen at det ikke er snev av sannhet i påstanden om korrupsjon.

Nilsen mener man må skille mellom hans rolle som skribent og rollen som politiker.

Han mener selv han bidrar til et godt debattklima i bystyret.

– Jeg følger alltid reglene og uttaler meg alltid ærefullt overfor forsamlingen. Jeg sier blant annet «ærede ordfører».

Nils Nilsen (t.v.) og Vidar Kleppe er begge medlemmer i Demokratene. Kleppe som er gruppeleder mener Nilsen oppfører seg fint i bystyret. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Oppførselen varierer

Ordfører Skisland mener for øvrig at Nilsens oppførsel i bystyret varierer.

– Han kan finne på å si ærede ordfører, men han har også kommet med en del ufine uttalelser og karakteristikker av andre politikere.

Han påpeker at det som har kommet i bystyret er mildere enn det som har kommet via Sørlandsnyhetene.

– Jeg har jo prøvd å stanse det en god del ganger.

Ifølge Fædrelandsvennen har Skisland ved en tidligere anledning stengt av mikrofonen i bystyret mens Nilsen snakket. Begrunnelsen var at «det han prøvde seg på var et brudd på alle regler».

– Konstruktivt

Flere som deltok på møtet denne uka, synes det var nyttig.

– Det var viktig å snakke om hvordan vi vil ha det. Det var mange gode intensjoner om å starte litt på nytt. Vi må ta innover oss at vi er kollegaer og behandle hverandre med respekt, sier varaordfører Erik Rostoft (Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand).

Gruppeleder for Demokratene Vidar Kleppe, sier han synes møtet var greit og konstruktivt.

– Tror du at du klarer å gjøre noe med dem i din gruppe som ble trukket fram i dette møtet?

– Vi har en god dialog i gruppa vår, så vi skal gjøre vårt for å få ting på plass. Men som ordføreren sa, så fordrer det at alle må gå i seg selv og være med og bidra.

Vil si raskere ifra

Ordfører Skisland sier han opplever at det etter hvert har blitt mer bevissthet rundt tonen som brukes i bystyret.

Under møtet ga han beskjed om at han vil si raskere ifra ved språkbruk han mener ikke sømmer seg.

– De som ønsker å fortsette med ufine omtaler av andre og deres innlegg, vil få tydelig tilbakemelding om at sånn skal vi ikke ha det her.

Jan Oddvar Skisland varslet at han kommer til å være en strengere ordstyrer framover. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Han sier han som møteleder vil bidra til dette i enda større grad enn før. Han har også inntrykk av at gruppelederne er tydelige på at de vil ta ansvar for sine.

Skisland tror også på en bedring nå som det er slutt på digitale møter og de skal møtes ansikt til ansikt.