Ordfører fikk is-penger ti år for sent

– Det var en plastflaske med en blå kork. Flaska var godt slitt, men jeg så tydelig at det var noe inni, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre.

Flaskeposten hadde funnet veien til stranda ved hytta i Lillesand.

«En god glass»

I flaskeposten var det et brev og en svensk 20 kroner-seddel:

Hej! Den som får det här brevet ska läsa det och höra vad det står. Vi som skickar detta brev, vill gärna ge dig några pengar så att du kan köpa dig en god glass. Ha en skön sommar!

Brevet var underskrevet av Liva og Maya.

– Jeg tror ikke ordførere er noe annerledes enn folk flest når det kommer til slike ting. Jeg hadde aldri funnet en flaskepost før, det var gøy, sier ordføreren.

Furre postet et innlegg på sin private Facebook-side om funnet. Det ble fanget opp av svenske Aftonbladet som skrev om saken.

Kort tid etter kommenterte svenske Malin Norling under ordførerens Facebook-innlegg.

Det var hennes døtre som hadde sjøsatt flaskeposten fra familiens seilbåt, trolig fra skjærgården utenfor Stockholm.

– At det tok bare fire timer å finne ut hvem som hadde sendt den, viser hvordan verden har endret seg, sier Harald Furre. Foto: Utklipp fra Facebook

Sjøsatt for ti år siden

Moren tror flaskeposten stammer fra for cirka ti år siden.

Datteren Liva Norling sier hun og søsteren har sendt mye flaskepost i barndommen, men at hun husker denne best.

– Vi seilte mye når vi var yngre og da sendte vi også en del flaskeposter. Jeg husker spesielt denne, fordi vi la 20 kroner i den slik at den som fant flaskeposten kunne kjøpe seg en god is.

Furre synes det er merkverdig hvor lett det var å finne avsenderne av flaskeposten.

– Å tenke på at flaskeposten har duppet rundt i Skagerrak i ti år før den ble funnet, er gøy i seg selv. Men at det tok bare fire timer å finne ut hvem som hadde sendt den, viser hvordan verden har endret seg, sier Furre.

Flaskeposten fra Stockholm har hatt en lang reise, både i avstand og tid, før den endte opp i ordfører Harald Furre sine hender i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Dele is

Selv om avsenderne ville at finneren skulle bruke pengene til å kjøpe seg is, er ikke det lenger mulig fordi seddelen er ugyldig.

– Trenger du is-penger?

– Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Jeg skal nok alltids klare å skrape sammen nok penger om jeg skulle få lyst på en is, sier ordføreren.

Liva Norling synes det er veldig gøy at den nådde fram, til tross for at seddelen er ugyldig.

– Vi hadde håpet at et barn skulle finne flaskeposten den sommeren, men det er morsomt at den ble funnet over ti år etter. Skulle veldig gjerne spist en is med ordføreren, sier hun.