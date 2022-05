– Får du vann i båten, kjører på et skjær eller får lekkasje, er du trygg.

Det mener gründer Geir Karlsen om sin egen oppfinnelse, som er hans bidrag til båtsikkerheten.

– Dette er et system hvor redningsballonger plasseres nede i båten. Til vanlig er de bare noen små deksler inne i skutesiden. Men disse blåses automatisk opp når det strømmer vann inn i båten, sier Karlsen.

Ifølge ham skal det holde båten flytende.

Karlsen håper at produktet hans kan bli fast inventar i båtene i tiden framover. Foto: Mathias Hamre / NRK

Orkan i Atlanterhavet

Gründeren kjenner selv flere som har tapt kampen mot sjøens krefter.

Han har også vært vitne til dette.

Da har var 16 år seilte han som sjømann. I Bermudatriangelet kom båten han mønstret på ut for orkan. Denne rammet også en israelsk lastebåt.

– Vi greide å redde 14 stykker, men 13 personer døde. For meg som ung gutt var dette en skjellsettende opplevelse, forteller Karlsen.

Den siste tiden har Karlsen sammen med Antisink gjort flere avtaler med alt fra forsikringsselskaper til båtbyggerselskap. Foto: Mathias Hamre / NRK

Frøys i hjel på sjøen

Karlsen drev også en landhandel i mange år. Da fraktet han varer ut til hyttefolk og fastboende.

Han opplevde at folk han hadde sittet på brygga og snakket med den ene dagen, var borte dagen etter.

– Båten deres sank og de frøys i hjel på sjøen. At folk ble liggende i sjøen og frøys i hjel, var grunnen til at jeg kom på dette, sier han.

Det håper han denne oppfinnelsen vil forhindre.

I fjor døde 75 personer i drukningsulykker i Norge. 25 av dem i fritidsbåt.

Ballongen vil ligge sammenpakket i båten, men så fort det strømmer vann inn vil ballongen blåse seg opp som en «Airbag». Foto: Mathias Hamre / NRK

Ikke sett noe liknende

Denne uken fikk Redningsselskapet en introduksjon av oppfinnelsen til Antisink AS.

– Jeg har ikke vært borti noe lignende, men det baserer seg jo på ganske like prinsipper som en oppblåsbar redningsvest.

Det sier frivillig båtfører på redningsskøyta i Kristiansand Are Henrik Stefanussen.

Han mener det er litt tidlig å ta ballongen ut i aksjon, men er positiv til å ta den i bruk i fremtiden.

– Vi er nødt til å teste og prøve ut produkter før vi tar det om bord i egne fartøy, og ikke minst har det om bord for å hjelpe andre.

NRK forklarer Drukningsulykker fra båt Bla videre Mange druknet fra båt Første kvartal i år druknet 10 personer i forbindelse med båt. Seks av ulykkene var relatert til fritidsbåt og fire til yrkesbåt.

Det er ikke registrert flere drukningsulykker verken fra fritidsbåt eller yrkesbåt i første kvartal siden Redningsselskapet tok over statistikken i 2017. 25 døde etter drukning fra fritidsbåt I fjor døde 75 personer i drukningsulykker i Norge. 25 av dem i fritidsbåt. Hva gjør du om du havner i kaldt vann? Behold roen, og bekjemp ønsket om å plaske rundt!

Len deg bakover, og flyt på ryggen med armer og bein i stjerneformasjon.

Beveg armer og bein forsiktig om du trenger det for å holde deg flytende.

Flyt til kuldesjokket har gitt seg, og du har kontroll på pusten din. Det tar fra 60 til 90 sekunder.

Planlegg neste steg. Rop om hjelp, varsle på annet vis, eller svøm i trygghet om det er realistisk. Er du ved en båt eller et skjær, er det sannsynligvis lurest å holde seg der. Kilde: Redningsselskapet Forrige kort Neste kort

– Interessant prosjekt

Karlsen er overbevist om at dette er fremtiden for sjøsikkerhet for fritidsbåter.

– Systemet tar vare på deg og båten. Du kan ringe etter hjelp fra båten. Den vil ikke synke, sier han.

Magnus Von Porat Fiane, sjøkoordinator i politiet, er positiv til oppfinnelsen.

– Dersom dette gjør at vi både kan redde liv og hindre båter i å gå ned så er dette et spennende konsept, sier han.

I juni skal alle politibåtførerne i distriktet møte Antisink for en demonstrasjon.

Produktet ble sjøsatt for en måned siden. Gründeren har fått investorer som holder prosjektet flytende fram til de finner potensielle kunder.

Mannskapet fra Redningsskøyta fikk demonstrert hvordan ballongen vil fungere i praksis. Foto: Mathias Hamre / NRK

Forsikringsselskap gir rabatt

Forsikringsbransjen snuser nå på den sørlandske oppfinnelsen.

Så langt har bedriften tegnet to konkrete avtaler.

Møretrygd subsidierer opptil 15 000 kroner til de fiskerne som velger å installere ballongen i yrkesbåten deres.

Gjensidige tilbyr kunder som installerer systemet i båten rabatt.

De synes det virker som en veldig bra løsning.

– Konseptet er veldig spennende. Vi valgte å gi rabatt fordi vi ser at det har en effekt for kundene som har det installert når båten er i vann, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Aani Rysstad.