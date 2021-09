Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Faen, jeg må sette flere folk opp på jobb. Dette betyr full fest.

Marius Olsen er personalsjef for en rekke utesteder i Arendal.

Når koronareglene forsvinner klokka 16 i dag, blir det endelig lov til å danse, klemme og kline med kjente og ukjente.

Det er det mange som gleder seg til.

– Kan bli i overkant hyggelig

– Jippi! Det kommer til å være stappfullt utover her, det er jeg 100 prosent sikker på.

Musiker Johnny Sandåker speider bortover raden med utesteder i Arendal sentrum.

– Endelig kan vi stå på puber og kjenne på gleden med å treffe mennesker igjen. Det skal bli så nydelig, sier han.

En som kjenner utelivet i Oslo godt, er Mathias Pascual. Han var med i «Farmen» i 2019, og gleder seg til å slippe seg løs på dansegulvet.

– Jeg er veldig glad i å danse. Det kommer til å bli mye folk over alt, sier Pascual. – Jeg er glad jeg skal i bryllup, for da er jeg sikret plass på en skikkelig fest. – Nå blir det dansing på byen, sier Oscar Anker. – Det første jeg skal gjøre er å gi en klem, sier Mads Sveindal.

Maylinn Thon gleder seg til å slå ut håret på byen. Men pandemien ligger likevel i bakhodet.

– Kanskje kan det bli i overkant hyggelig. Vi må faktisk tenke på at det er mange som kanskje burde holde litt igjen, sier Maylinn Thon. – Det er veldig deilig. Men jeg håper det er klart, at det ikke stenger igjen, sier Anne Marie Bakken. – Det føles litt uvirkelig. Jeg er litt usikker på om det er riktig tidspunkt, sier Jørgen Tandberg.

– Slipper å passe på hele tiden

– Det er en gledens dag, selvfølgelig. Nå har det gått 561 dager siden nedstengningen. Det har kosta, sier utelivskonge Sigmund Rose i Arendal.

Han hevder han har gått ned 15 kilo i løpet av pandemien, på grunn av hardt arbeid.

– Det tar et par år å tjene inn igjen det vi har tapt på pandemien, sier han.

Og det blir ikke helt frislipp.

Rose skal samle de ansatte for å finne ut hvordan de skal håndtere de store folkemengdene som er ventet.

– Noen begrensninger kommer vi til å ha. Vi må for eksempel fortsatt forholde oss til alkoholloven og brannforskrift, minner han om.

Men 1-meteren forsvinner, og det blir heller ikke krav om bordservering på utesteder.

– Det betyr veldig mye for oss. Nå slipper de ansatte å gå rundt og passe på at folk overholder reglene hele tiden. Det vet jeg mange er glad for, sier Rose.

I tillegg kan folk komme og gå akkurat som de vil, også etter midnatt.

– Det har mye å si, spesielt for omsetningen.

Sigmund Rose driver flere restauranter og utesteder i Arendal. Han gleder seg over gjenåpning. Foto: Espen Bierud / NRK

Folk kommer tidligere på byen

Da Danmark åpnet opp for noen uker siden strømmet folk på byen.

Og med det rullet også pengene inn på konto.

Omsetningen økte med 49 prosent den første helgen etter gjenåpningen, sammenlignet med samme helg i 2019, viser tall fra Danmarks Radio.

Utelivsbransjen i Danmark forteller også om gjester som kommer tidligere på byen, og blir lenger.

Danskene strømmet til utestedene første helgen etter gjenåpningen. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, håper og tror vi vil se det samme her hjemme.

– Det har hopet seg opp med feiringer, og folk har et oppdemmet sosialt behov for å møtes.

Hun sier utelivsbransjen nå er helt avhengig av at vi bruker restaurant-, hotell- og utelivet.

NRK ønsker dine blinkskudd fra denne historiske begivenheten for å dele med hele landet.