Vi vil ha lesernes bilder

Fredag kunngjorde statsminister Erna Solberg at Norge åpner igjen etter over ett og et halvt år med inngripende koronatiltak.

Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

Nyheten ble tatt imot med full jubel over hele landet, og nå ønsker NRK lesernes bilder fra dagen Norge åpnet igjen.

