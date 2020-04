Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da NRK for et par uker siden ba om forslag til nye ord som har dukket opp under epidemien, ble «koronani» foreslått flere ganger.

Og det er det kanskje en god grunn til.

Nordmenn, og veldig mange andre rundt omkring i verden, ser mer porno enn før.

I Italia skjøt trafikken til værs da landet gikk i lockdown.

Også Norge ligger godt over normalen de siste ukene.

Det viser tall fra analysesiden til verdens største nettsted for porno, PornHub.

Den 25. mars var det for eksempel 20 prosent mer aktivitet enn på en vanlig ukedag.

Samtidig har Kondomeriets nettsalg eksplodert, ifølge DN.

– Vi opplever at folk følger rådene fra FHI og forbereder seg på mer hjemmetid, sier presseansvarlig Marthe Sørflaten i Kondomeriet til NRK.

NTNU-student og kristiansander Bergitte Viste er kritisk til pornoindustrien. Foto: privat

Brukes mot stress

At flere ser på porno kan forklares på flere måter, mener den amerikanske forskeren Joshua B. Grubbs.

Til Fast Company sier han at stress ofte kan føre til at man ser mer porno.

Det kan også være en god distraksjon fra en ny og annerledes hverdag, mener professoren. Han forventer en nedgang etter at krisen er over.

NTNU-student Bergitte Viste fra Kristiansand advarte i VG mot økt pornobruk under koronakrisen fordi det kan føre til avhengighet.

Hun kritiserte også PornHubs nye løsning som gir brukere gratis premium-innhold under koronakrisen.

– Ikke la koronatid bli pornotid. En pandemi er ille nok i seg selv, skrev hun.

I flere land har trafikken til PornHub gått opp de siste ukene. Foto: Illustrasjonsbilde

– Folk kjeder seg mer

NRK-profil og sexolog Tuva Fellman understreker at det er flere problematiske sider ved pornoindustrien.

– Men i denne sammenheng tenker jeg på porno i sammenheng med onani, og da liker jeg å huske på at onani er bra.

Sexologen tror det kan være flere grunner til at flere ser på porno nå:

Folk kjeder seg mer: Sosiale arrangement blir avlyst og mange blir gående hjemme hele dagen. For enkelte blir porno og onani en form for tidsfordriv, ifølge Fellman.

Mange par er i en vanskelig situasjon: Man er sammen hele tiden, og stemningen kan bli spent. Noen opplever mer krangling. Da kan porno brukes som avkobling.

Mindre intimitet for single: Vi får ikke klemme andre, og det er sjelden hud mot hud, sier Fellman. Hun mener det er helt naturlig at onani og pornobruk øker for single.

Fellman understreker at man ikke må skamme seg for at man kanskje ser mer porno enn vanlig. Onani er sunt, slår hun fast.

– Hverdagen endrer seg nå, og vi får nye vaner. Det er viktig at vi ikke skammer oss.