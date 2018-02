NHO vil la arbeidsledige og flyktninger hogge trær

Mye tung snø på trær og kraftlinjer har ført til utallige strømbrudd på Sørlandet. Mange har vært strømløse og bedrifter har tapt millioner på strømbrudd fordi trær har falt over strømlinjene.

Nå må det en storstilt dugnad til, sier regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen. Hun vil ha folk uten arbeid ut i skogen for å sikre strømtilførselen framover.

– Agder ligger lavest på yrkesdeltakelse og høyest på ledighet, og ikke minst trenger mange flyktninger arbeid. Her er det både tiltaksmidler og sysselsetting slik at vi kan få folk ut i arbeid og få ordnet opp en gang for alle.

For bedriftene i indre Agder som er veldig viktige verdiskapere så er det et enormt problem når du får konstante driftsavbrudd. Selv om Agder Energi betaler erstatning – så handler det om plutselige driftsavbrudd som er uholdbare, sier Siri Mathiesen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vil ha storstilt dugnad

Agder Energi Nett er ansvarlig for strømnettet og for å rydde kraftgatene for å hindre strømbrudd. Erfaringene viser at de ikke er gjort nok, mener Mathiesen.

– Vi har ledig kapasitet og det må settes i gang en storstilt dugnad i samarbeid med Nav. Det kan drives av profesjonelle og folk læres opp, sier NHO-direktøren som mener dette er en gylden anledning for Nav i forhold til flyktninger.

– Det er den beste integrering i arbeidslivet som finnes – også for andre arbeidsledige, sier hun.

Fabrikksjef: – Vi har tapt 17 millioner

Flaskevannprodusenten Voss i Iveland har tapt 17 millioner i salgbare produkter under snøfallet. De heier på NHO-forslaget.

– Vi taper ikke bare produkter for salg, men også produksjonstid og arbeidskapasitet, sier fabrikksjef Olaf Grimsmo.

Strømbruddene gjør det vanskelig for Voss å holde kontinuerlig drift i vinterhalvåret.

Fabrikksjef Olaf Grimsmo sier det er vanskelig for VOSS å holde kontinuerlig drift i vinterhalvåret når det er høysesong for produksjon til store markeder i Australia og Dubai. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi trenger flere hender og motorsager

Sørlandet fikk et snøfall som var 400 prosent over normalen, ifølge tall fra Agder Energi. Bare i Aust-Agder er det 5500 km krafttraseer – som er avstanden fra Sørlandet til Burkina Faso.

– Denne vinteren er ekstrem, og vi må forberede oss på mer på ekstreme forhold, sier Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett.

De siste ti årene har selskapet brukt 350 millioner på å rydde skog. Konklusjonen etter hva vi har vært gjennom i januar og februar – så er det for lite. Vi må gjøre mye mer og mye raskere, sier Folgerø.

Han syns det er en god idé å sende arbeidsledige ut i skogen.

Det er en forutsetning at de som skal ut i skogen må ha nok kompetanse, sier Svein Are Folgerø i Agder Energi. Spesielt er det knyttet til sikkerhet, og de må gå sammen med fagfolk med skogfaglig erfaring i en periode før de kan gå alene. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Agder Energi er innstilt på å få til et samarbeid mellom linjerydderfirmaene, som besitter den nødvendige skogfaglige kompetansen, og Nav for å øke kapasiteten og tempoet i linjeryddinga.

Nav-direktør Per Lund kaller forslaget populistisk.

– Vi må ha en arbeidsgiver i andre enden hvis dette skal utkrystalliseres seg til konkret, men hvis vi har behov for arbeidskraft vil Nav alltid være interessert i å diskutere det, sier han.