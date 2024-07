Saka oppsummert: • Svenske Max Åqvist jobba som sommervikar i helsevesenet i Sortland i fjor og delte bilder fra opplevelsen med medstudenter i Skåne, Sverige. • Hans begeistring og bilder inspirerte 15 medstudenter til å søke sommervikarjobb i Sortland i år. • Sortland kommune har tidligere slitt med å skaffe nok sommervikarer og har blant annet brukt sosiale medier for å tiltrekke seg søkere. Også andre kommuner sliter med å få feriekabalen til å gå opp. • Omtrent 60 svenske studenter har også tatt sommerjobb i Narvik kommune, noe som kan skyldes bedre arbeidsforhold i Norge sammenligna med Sverige. • Naturen og muligheten til å kombinere jobb med friluftsliv er også viktig for de svenske studentene. (Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.)

– Veldig «kul» at så mange vil komme opp hit, sier svenske Max Åqvist på telefon fra Sortland. Der er han sommervikar i helsevesenet for andre året på rad.

Han og kjæresten kom tilbake til studiene i Skåne i Sverige full av begeistring etter fjorårets sommerjobb i Nord-Norge.

Og når studenter møtes igjen, blir det gjerne snakk om hva de har opplevd.

– Jeg fortalte at jeg hadde vært veldig fornøyd med sommerjobben og at stedet var så himmelsk vakkert. Så viste jeg fram bilder derfra.

Max Åqvist, sommervikar og medisinstudent Foto: Privat foto

Åqvist forteller at mange av medstudentene allerede hadde hørt om Lofoten og Vesterålen.

– De ville gjerne dra hit fordi det er så vakkert, i tillegg hadde kommunen behov for oss denne sommeren også.

Tvunget til å tenke nytt

De siste årene har det vært vanskelig å skaffe nok sommervikarer i helsevesenet i norske kommuner.

Det store spørsmålet har vært:

Hvordan få sommerens vaktplan til å gå i hop når de fast ansatte skal ha ferie?

Dyre vikarbyråer blir løsninga noen steder. Andre, som Sortland, vil helst greie å skaffe vikarene de trenger på egen hånd.

Men Vesterålskommunen har erfart at antall søkere til sommerjobbene har gått betraktelig ned de siste årene.

De har blitt tvunget til å tenke nytt.

For to år siden leide de inn et lokalt selskap for å lage videoer som ble spredd i sosiale medier.

– Det var en suksess. Vi nådde fram og fikk veldig mye oppmerksomhet. Nå har vi kjørt den kampanjen i tre år og bare justert litt. Vi ser at effekten har gått litt ned, sier helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen.

I år ble altså framsnakking fra en svensk medisinstudent redninga.

En slags snøballeffekt

Sjøl vil ikke Max Åqvist ta all æren. Han har «bare snakka og vist fram noen bilder».

– De som har kommet opp hit, har tatt med seg egne venner også. Så det blir en snøballeffekt.

– Kommer dere tilbake til neste år, tror du?

– Jeg har den døra helt åpen. Jeg kommer gjerne tilbake. Jeg syns det er en fantastisk måte å bruke sommeren på. Så ja, gjerne.

Sture Jacobsen i kommunen får ikke skrytt nok av det Max har gjort.

Her er den første gjengen med svenske medisinstudenter som jobber i Sortland denne måneden (fra venstre: Max Åqvist, Hector Boquist, Hanna Kayser, Selma Helldin. De 10 andre kommer på plass i disse dager. Foto: Privat foto

Får premie

– Han skulle hatt premie, sier Jacobsen.

Det var lokalavisen VOL som først skrev om saka. Og Jacobsen er ikke snauere enn at han holder det han har lovet.

– Jeg skal ordne premie ganske snart, humrer han.

– Ingen har gjort en bedre enkeltprestasjon. Jeg var vel sitert på at dette er den største enkeltprestasjonen gjennom tidene når det gjelder rekruttering. Så det er jo helt fantastisk.

Jacobsen er likevel forsiktig med å gi råd til andre kommuner.

For i forkant av sommeren er det nærmest et kappløp for å få tak i vikarer, og helst de godt kvalifiserte.

– Det er egentlig den saka vi diskuterer mest i løpet av året og som vi jobber mest med. Hvordan skal vi få sommeren til å gå rundt, og få avvikla ferie samtidig som vi har god kvalitet på helsetjenestene. Det er ei veldig stor sak.

Sortland kommune er den største kommunen i Vesterålen og har vel 10 000 innbyggere. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han sier kommunen nok må gjøre noe annet til neste år, være enda mer kreative.

I tilllegg må de sørge for å være en god arbeidsgiver.

– Det er denne effekten som vi har oppdaga med Max. At vi rett og slett bruker de vi har til å rekruttere flere fra deres miljøer. Det er ikke noe mer hokus pokus enn at vi bare må være dønn seriøse på dette. Vi må ta godt vare på de vi har, og få dem til å komme tilbake, sier Stig Jacobsen.

Men det er ikke bare Sortland som nyter godt av svenske studenter denne sommeren.

Dette var et av bildene Max viste de andre studentene og som lokka flere av dem til Vesterålen. Foto: Privat foto

Bedre i Norge

Omtrent 60 svensker tatt turen til Narvik kommune, også det i Nordland, for å jobbe innen helse denne sommeren.

Både sykepleier- og legestudenter, skriver Fremover.

Hjemmetjenesten har et dårlig rykte i Sverige, forteller en av de svenske studentene, Lisa Satrell, til avisen.

– Vår oppfatning er at det er bedre å jobbe i hjemmetjenesten i Norge enn i Sverige. Hjemme er det veldig stressende, og der kan man ikke bruke så mye tid hjemme hos de som trenger hjelp. Her kan vi bruke mer tid til å sette oss ned og prate med de eldre, sier hun.

Narvik er den tredje største kommunen i Nordland målt i folketall, med sine nesten 19 000 innbyggere. Foto: Trygve Grønning

Og det er ikke tvil om at den storslåtte naturen både i Narvik-området og i Vesterålen frister de svenske studentene.

– Det å kunne kombinere jobb med å gå i naturen er helt fantastisk. Vi fikk til å ha samme timeplaner, slik at vi kunne reise rundt i området sammen.