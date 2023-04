CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

– Jeg synes det er så tragisk. Her jobber vi gjennom hele vinteren for å holde skjærgården fin og så plutselig en natt kommer det sånt drit og ødelegger, sier Jan Olav Johnsen, leder i Skjærgårdstjenesten i Lillesand.

Bare den siste uka har nesten tre tonn parafinvoks blitt plukket opp i Lillesand.

I tillegg har mellom 100 og 200 kilo av de illeluktende klumpene blitt plukket langs holmer og skjær i Grimstad.

– Vi har funnet langt mindre hos oss enn i Lillesand, men det er en utfordring at klumpene her blir funnet over et veldig spredt område, sier bygartner i Grimstad, Rolf Inge Pettersen.

Og fortsatt dukker de opp langs Sørlandskysten.

– Klumpene kommer trolig fra tankbåter som ofte renser tankene sine med parafin. Et problem er at man ikke alltid kan vite hva som var i tankene, og dermed hva som har blanda seg med parafinen, sier Johnsen.

Jan Olav Johnsen i Skjærgårdstjenesten plukker en av klumpene som typisk er en knyttneve stor, eller litt mindre. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Analyser bekrefter mistanken

Fredag ettermiddag kom analysen som Sintef har gjort på vegne av Kystverket. Den viser hvilket stoff disse klumpene inneholder.

Som antatt er stoffet parafinvoks i fast form, og ganske likt det som også var oppdaget i store mengder i Oslofjorden og i Lindesnes i 2020.

Tidligere kunne skip som var lastet med parafinvoks vaske tankene for rester av voks om de var langt nok fra land. I januar 2021 ble dette forbudt.

– Dette er til stor skade på miljøet. Jeg er bekymra for fuglene som er midt i hekketida, sier leder for naturverneforbundet Lillesand, Per Bendixen.

Per Bendixen i Naturvernforbundet viser frem noe av parafinvoksen som har blitt plukket og sortert som farlig avfall den siste uka. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Mange som vil hjelpe

Nå ber kommunene om mer hjelp fra befolkningen til å få plukket opp restene som fortsatt ligger i fjæra.

– Vi må få rydda opp så fort som mulig, og folk er flinke til å bidra, sier Bendixen.

André Didriksen bor i Lillesandsområdet, og er en av mange frivillige som har ryddet skjærgården de siste dagene.

– Dette burde jo ikke skje. men når det først skjer så må man hjelpe så godt man kan, sier han.

André Didriksen har frivillig hjulpet til for å fjerne parafinvoksen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Også bygartneren i Grimstad er takknemlig hvis folk vil ta i et ekstra tak nå før badesesongen.

– Vi har begrenset kapasitet til å rydde skjærgården, så vi blir glade hvis folk som kommer over slike klumper ute på tur tar de med seg, sier Rolf Inge Pettersen.