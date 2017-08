Nasjonalpark åpner: – Dette er natur i verdensklasse

Raet er den første nasjonalparken som er opprettet i Agderfylkene og søndag blir det holdt en storslått åpningsseremoni.

Thomas Kiland Langeland ser frem til søndagens åpning av Raet nasjonalpark. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Jeg gleder meg veldig for dette tror jeg kommer til å bli en magisk opplevelse, sier Thomas Kiland Langeland, fagdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Nasjonalparken går fra Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Parken omfatter ca. 607 kvadratkilometer med kyst og hav.

RAET NASJONALPARK: Området strekker seg fra Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i sørvest til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst.

Sikrer kommende generasjoner

En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på viktige naturverdier. Langeland er svært fornøyd med at nettopp Raet har fått en slik status.

– Det betyr at vi har en natur i verdensklasse, en natur som er sikra til kommende generasjoner.

Han påpeker at det er viktig å se på det lange løpet.

– Vi verner ikke bare til oss selv, men også de som kommer etter oss og videre.

Nasjonalparken omfatter store sjøområder, fra de rike og produktive gruntvannsområdene i skjærgården og ut til rundt 500-meters dyp nær Norskerenna. Dette bildet er fra Tromøya utenfor Arendal. Foto: Øystein Paulsen / Privat

Tåkelur og gratis mat

Under åpningen søndag, vil det komme artister og dansere. Det vil også bli servert gratis mat av Smag & Behag fra Grimstad. «Spektakulært» er ordet Langeland bruker for å beskrive den kommende åpningsseremonien.

– Er man heldig kan en få høre lyden av tåkeluren under seremonien, sier Langeland.

Det er Klima og miljøminister Vidar Helgesensom som står for den offisielle åpningen av nasjonalparken, med overrekkelse av bronseplaketter til de tre ordførerne i Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Raet nasjonalpark Ekspandér faktaboks Raet nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 16. desember 2016.

Raet er den første nasjonalparken som er opprettet i Agder-fylkene.

Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand i Aust-Agder og omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor.

Raet nasjonalpark er et av Sørlandets mest brukte friluftslivsområder, og særlig sommerstid kommer mange besøkende sjøveien.

Kulturhistorien i nasjonalparken er preget av kontakten med havet. Her finnes hele fire fredede fyr; Lyngør, Møkkalasset, Store og Lille Torungen.

Raet nasjonalpark representerer en stor del av det kystnaturen langs Skagerrak-kysten har å by på. Israndsavsetningene fra siste istid preger området med blant annet lange rullesteinsstrender og strandvoller.

Se kart over området her Kilde: .Fylkesmannen.no

Et vindu inn i Raet nasjonalpark

Tanken bak portalen på Spornes er å gi publikum et vindu inn i nasjonalparken. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Torsdag denne uken ble det endelige beviset på at Raet er blitt en nasjonalpark, montert på Spornes utenfor Arendal. Portalen i stål ble heist på plass og skal hilse folk velkommen til området.

– Monumentet er et vindu inn i nasjonalparken. Her ser du kjerneverdiene; selve raet med rullesteinsstranda og havet. Og vi ser fyrene Torungene i bakgrunnen, sier Langeland.