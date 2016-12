Sørlandets kystperler blir nasjonalpark

– Jeg jublet da jeg mottok nyheten!

Arendalsordfører Robert C. Nordli er sjeldent glad når NRK ringer fredag morgen. Et mangeårige arbeid med å sikre Raet (se faktaboks) for framtida, har gitt resultater.

Området som er ringet inn blir en del av Raet.

Vedtas i statsråd

Fredag morgen er Nordli på vei til en markering i Oslo. Klima- og miljøministen Vidar Helgesen skal feire og har innkalt pressen på statsrådens kontor.

Selv om regjeringen ikke selv har stadfestet at nyheten, tyder alt på at nasjonalparken blir et faktum.

Arendalsordfører Robert Cornels Nordli.

– I og med at saken er berammet i statsråd tyder alt på at dette blir tidenes julegave for Sørlandet, sier Nordli til NRK.

Djupedal i front

Saken har vært jobbet med i mange år. Nordli sier tidligere fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal, fikk ideen etter at han tok over embetet i 2008.

– Han er far for ideen. Av og til er må det folk utenfra til for å oppdage de fantastiske verdiene som finnes i landsdelen. Det skjedde her. Han fikk øynene opp for Raet, sier Nordli.

Samtidig var det mange som ifølge ordføreren hevet øyenbrynene da Djupedal presenterte det som da ble sett på som svulstige planer.

– Dette er ikke en plan som bare er viktig for oss som bor i regionen nå, men svært viktig å få sikret for framtida, sier Nordli.

Øystein Djupedal er veldig fornøyd med at Raet nå blir nasjonalpark. Du trenger javascript for å se video. Øystein Djupedal er veldig fornøyd med at Raet nå blir nasjonalpark.

Turistmagnet

Ordføreren mener Raet ikke bare vil vekke nasjonal interesse, men også få oppmerksomhet internasjonalt.

Hvis vi klarer å markedsføre hvor unikt Raet er, kan det bli en turistmagnet i framtid, sier Nordli.

Ordfører Jan Dukene i Tvedestrand kommune.

– En historisk dag

Tvedestrandsordfører Jan Dukene er henrykt over nyheten om at Raet nasjonalpark vedtas.

– Det er en historisk dag. Dette hadde ikke blitt noe av uten eks-fylkesmann Øystein Djupedal og tidligere miljøvernsjef Jan Atle Knutsen, sier Dukene.

Klokken 14 i dag har ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal, innkalt til pressekonferanse.

Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell fra Sosialistisk venstreparti er fornøyd.

– Jeg er stolt over at Raet og Jomfruland nasjonalparker, som den rød-grønne regjeringen satte i gang arbeidet med, nå har blitt en realitet. Disse områdene er flotte og verdifulle representanter for kystnaturens velsignelser som vi må ta vare på. Norge trenger flere nasjonalparker, sier tidligere miljøvernminster fra SV Bård Vegar Solhjell.