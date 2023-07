Båteiere borer fortøyningshull i nasjonalpark

NRK møter parkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen i Raet nasjonalpark i Arendal.

Hun er skremt over holdningene til noen som ferdes med båt.

– Dette har blitt en praksis nå som folk har kjøpt seg større båt, og vi ser på dette som et alvorlig lovbrudd. Dette er uopprettelige skader på fredede svaberg, sier hun.

Nå har det skjedd igjen i nærheten av Flosta på Grundesholmen og Sandvika i Arendal, skriver Agderposten, som først skrev om saken.

– Folk må ha folkeskikk

NRK har snakket med en grunneier i samme område, som i fjor fjernet ni slike ulovlige bolter.

– Jeg synes det er helt forferdelig at folk tar seg til rette på denne måten, og spesielt i en nasjonalpark.

Vedkommende vil være anonym.

– Folk må tenke seg om. Dette handler om folkeskikk. Det er jo som om jeg gikk i hagen deres og boret rundt forbi, sier hen.

Grunneieren forklarer at hen så flere bolter som var festet i svabergene, som hen kuttet av.

– Folk tar seg for mye til rette når de tar med slagdrill hjemmefra og borer et hull.

Grunneier etterlyser mer politi i skjærgården.

Hullene som noen båteiere har laget i nasjonalparken. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Ødelegger nasjonalparken

Parkforvalter Gulbrandsen synes det er skremmende at båtfolket tror de kan ta seg til rette på denne måten i utmark og vernede områder.

– Geologien er skadelidende og det skaper et inntrykk av at dette er ok å gjøre. Det er det ikke, understreker hun.

Raet nasjonalpark er vernet marint naturområde som strekker seg fra Grimstad til Tvedestrand.

Parkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen sjekker området der båtfolk har laget fortøyningshull i den freda naturen. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Risikerer kraftig bot

I fjor ble en sak meldt inn til Miljødirektoratet.

– Det resulterte i et forelegg på 15–16 000 kroner, for to bolter. Jeg håper vi kan få til en tilsvarende sak her, ellers så blir det en anmeldelse til politiet, sier Gulbrandsen.

Hun sier at det er vanskelig å følge opp ulovlighetene med sanksjoner, fordi båteierne ofte drar raskt videre langs kysten.

Nasjonalparkforvalteren oppfordrer publikum til å ta bilde av registernummer på båten, dersom de ser at noen setter ned bolter på ulovlig sted.

– Hvordan vil du at båteierne skal fortøye båtene sine i skjærgården?

– Båteiere må bruke mobile bergkiler som de kan slå ned i sprekker og fjell. Har du større båt så må du finne en annen havn. Den ytre skjærgården er ikke beregnet til å fortøye store, kraftige båter i uvær, sier hun.

Nå tar nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbransen saken fra Flosta i Arendal videre til nasjonalparkstyret og politiet.