– Jeg er ikke laget av stein, selvsagt synes jeg det er trist at folk melder seg ut av partiet og oppgir meg som årsak, sier Bekkevold til NRK tirsdag.

Han har tidligere ikke ønsket å kommentere saken om utmeldinger.

NRK fortalte forrige onsdag at rundt 50 medlemmer hadde meldt seg ut av partiet etter den omstridte vielsen. Saken tok for alvor fyr da KrF-topp Hans Fredrik Grøvan gikk offentlig ut og kritiserte Bekkevolds handling.

Han mente, i likhet med mange andre i KrF, at handlingen strider mot partiets egen familiepolitikk.

En snau uke etter, har tallet steget til 126 utmeldte medlemmer i løpet av to drøye uker.

Bekkevold sier han ikke har ønsket å kommentere saken av hensyn til de to som giftet seg, men sier nå til NRK at dette går inn på han:

– At folk melder seg ut på grunn av meg, har jeg ikke opplevd før. Allikevel må jeg prøve å stå oppreist i dette. Det skylder jeg ikke minst de to flotte menneskene jeg viet.

Partileder Knut Arild Hareide har hatt lite han vil si om saken, og insisterer på å skille mellom rollen som prest og stortingsrepresentant. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hareide var forberedt

Partileder Knut Arild Hareide beklager det som skjer:

– Jeg synes det er trist og beklagelig at folk melder seg ut av KrF. Vi var likevel forberedt på at det kunne komme noen flere utmeldinger etter at dette ble en rikssak i media forrige uke.

I løpet av denne perioden har også 38 personer meldt seg inn i partiet.

– Bildet blir litt mer nyansert med noen innmeldinger også, sier Hareide.

82 av de utmeldte disse oppgir politiske årsaker, sier kommunikasjonsrådgiver i partiet, Stig-Øyvind Blystad. I hele fjor var det 172 medlemmer som meldte seg ut av politiske årsaker.

I resten av utmeldingene er ikke årsak oppgitt, og det kan handle om alder, sykdom og død i enkelte tilfeller, sier han.

Per 21. august 2018 har KrF totalt 24.842 medlemmer.

Det er ikke bare konservative medlemmer som forlater partiet. Tidligere KrF- politiker Knut Vindenes reagerer på manglende raushet i partiet, og meldte seg av den grunn heller inn i Høyre.

Stortingsrepresentant fra Agder, Hans Fredrik Grøvan, gikk offentlig ut og kritiserte vielsen. Han mener saken skader partiet, og er kritisk til at ikke vielsen ble diskutert i forkant. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommenterer ikke egen posisjon

Flere topper i partiet kritiserer Bekkevolds vielse, og mener det aldri burde skjedd. Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold mener Bekkevold ikke lenger er rett person til å fronte partiets politikk på familie-området.

Hans Fredrik Grøvan fra Agder mener Bekkevolds handling har skadet partiet, og burde vært ugjort.

Flesteparten av fylkeslederne NRK har snakket med, er kritiske til vielsen.

Bekkevold vil ikke svare på om han er forberedt på å måtte fratre posisjonen som familiepolitisk talsmann:

– Jeg vil vente med å uttale meg til sentralstyret har hatt møte på torsdag. Med oppmerksomheten saken har fått, regner jeg med dette skal opp.