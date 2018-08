– Jeg vil motvirke diskriminering mot homofile og lesbiske

Misnøyen til partiledelsen i KrF har vært et mye omdiskutert tema den siste tiden. I løpet av to uker har 50 partimedlemmer meldt seg ut av KrF.

Det er i partileder Knut Arild Hareides hjemfylke at misnøyen mot partiet kommer klarest til uttrykk. Siden mars har fire partimedlemmer meldt overgang til andre partier.

Begrunnelsen for utmeldelsene har vært todelt:

retningsvalget for KrF nasjonalt

at KrFs familiepolitiske talsmann viet kommunikasjonssjefen og hennes kvinnelige partner

Siste partimedlem ut var Knut Vindenes, tidligere vararepresentant for KrF til bystyret i Bergen. Hans begrunnelse er en helt annen:

– Det handler om hvordan en del konservative strømninger i partiet i Vest har reagert på spørsmålet om likekjønnet ekteskap.

Med det meldte han seg over som bystyrerepresentant for Høyre.

– Svært sjeldent

Vindenes uttalte seg først om saken i avisen Vårt Land. Til NRK sier han at han er stolt over det dramatiske skrittet det var å skifte parti til Høyre.

– Jeg ser frem til å dreie fokuset mot andre saker som er viktig for det norske samfunnet. En av disse sakene er å motvirke diskriminering mot homofile og lesbiske, sier han.

Dermed er Vindenes sin begrunnelse stikk i strid med de øvrige partimedlemmenes utmeldelser. Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, sier at han er svært overrasket over denne begrunnelsen.

OVERRASKET: Vebjørn Selbekk sier han er svært overrasket over Knut Vindenes sin begrunnelse for hans utmeldelse fra KrF. Foto: Magnar Børnes

– Det er sjeldent å se det. Det er mest andre veien at man oppfatter denne vielsen som problematisk, fordi det plasserer KrF på den liberale siden. Det viser litt at saken går begge veier. Det er ikke bare utmeldelser på grunn av at vielsen oppfattes som for liberal, men også fordi reaksjonene på vielsen oppfattes som konservativt, sier han.

På facebooksiden sin skriver Vindenes at han «opplever at KrF naturlig nok har et sterkt fokus på kristne verdisaker og kanskje vil tydeliggjøre dette enda mer fremover.»

– Jeg har kanskje oppdaget i etterkant at jeg har følt meg litt alene. Jeg må ærlig si at jeg har mer av engasjementet mitt mot andre felter. Jeg reagerte særlig på de negative reaksjonene etter den lesbiske vielsen, sier han.

– Hareide blir løpende etter

Partileder Hareide ble stilt til veggs med spørsmålet om hva han selv mente om vielsen torsdag. Da valgte han konsekvent å ikke ta stilling i saken.

– Jeg har vært tydelig på at jeg ikke vil kommentere dette. Jeg vil ikke være kritisk til det, fordi jeg ønsker å skille mellom rollen som prest og stortingsrepresentant, svarte Hareide.

Selbekk mener Hareides nølende holdning er noe av grunnen til at han nå mister

TAUS: Knut Arild Hareide vil ikke si hva han mener om at en stortingsrepresentant viet et lesbisk par. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

partimedlemmer fra begge fløyer, både de konservative og de liberale kristne.

– Han blir oppfattet som defensiv både når det gjelder valget av samarbeidspartner, og også når det gjelder vigselssaken. Hareide blir bare løpende etter. Han er nødt til å stå frem med og ta tydelig stilling i saken. Og det haster, sier Selbekk.