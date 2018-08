KrF-fylkesleder vil fjerne Bekkevold etter homo-vielse

Bekkevold er både prest og stortingsrepresentant for KrF. Nylig viet han KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer. Dette har opprørt mange i KrF. Minst 50 personer har meldt seg ut av partiet.

– Jeg ble overrasket og skuffet, fordi det står noe helt annet i KrFs partiprogram, sier Eliassen om vielsen.

Fylkeslederen mener at Bekkevold, som er familiepolitisk talsperson, ikke lenger er rett person til å fronte partiets politikk på området. Han bør heller få et annet ansvarsområde på Stortinget, mener Eliassen.

PREST: Geir Jørgen Bekkevold er både prest og stortingsrepresentant. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

I KrFs partiprogram heter det at ekteskap «som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon».

KRITISK: Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold mener Bekkevold ikke bør fronte KrFs familiepolitikk. Foto: KrF

– KrF har et program, og det er det vi har lovet velgerne våre. Så å stå og reklamere for det stikk motsatte av det som står i programmet, det synes jeg blir feil. Enkelt og greit, sier hun til NRK.

«Dette tar jeg internt, og jeg vil ikke kommentere dette før vi har drøftet dette ferdig», skriver Bekkevold i en tekstmelding til NRK.

Mener Hareide burde vært tydeligere

Hun understreker at det nå er opp til «ledelsen og Bekkevold selv, som må avklare ting». Partileder Knut Arild Hareide har så langt ikke villet svare på om han syntes det var fint at Bekkevold viet paret.

– Burde han ha tatt tydeligere avstand fra denne vielsen?

– Jeg synes det. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Eliassen.

Knut Arild Hareide vil ikke kommentere fylkeslederens uttalelser.

– Burde ikke gjort dette

Bekkevolds egen fylkesleder i Telemark, Erik Næs, er også kritisk til vielsen. Han sier at det må bli opp til stortingsgruppa å avgjøre om Bekkevold fortsetter som familiepolitisk talsperson.

BLE VIET: KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset på KrFs partitime under Arendalsuka. Bak henne sitter Geir Jørgen Bekkevold, som viet henne. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Bekkevold sier at han viet paret som prest, ikke som KrF-politiker. Næs mener imidlertid ikke at det var en god vurdering av stortingspolitikeren.

– Alle mennesker har ulike roller, og av og til må en rolle få forkjørsrett før en annen. I lys av at han er partiets talsmann i familiepolitikk, så jeg mener at han ikke burde ha gjort dette, sier Næs.

NRK har vært i kontakt med 12 av de 16 fylkeslederne i partiet. Flesteparten av dem er kritiske til vielsen, men Bekkevold får også skryt for innsatsen han gjør som stortingsrepresentant.

Ingen vil gå like langt som Eliassen og foreslå at Bekkevold flyttes til et annet politikkområde. De viser til at det er opp til stortingsgruppen å fordele arbeidsoppgaver.

Lei av å forsvare stortingspolitikerne

Fylkesleder Brynjar Høidebraaten i Østfold er blant dem som mener Bekkevolds ulike roller gjør det vanskelig å kommunisere partiets politikk til velgerne.

– Jeg synes det er beklagelig at man misbruker de rollene man har fått på den måten, sier han.

– Det er vi ute i lokallagene og fylkene som møter folk hele tiden, og det er ganske slitsomt å forsvare hva stortingspolitikerne eller partiledelsen har gjort fremfor å snakke om politikk, sier Høidebraaten.